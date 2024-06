Mafe Aristizábal revela duro momento tras haber sido acosada “No he podido dormir”

María Fernanda Aristizábal, actualmente destacada como una de las presentadoras de El Desafío XX, es también recordada por sus seguidores por su paso en el Concurso Nacional de Belleza, donde portó la corona de Señorita Colombia en 2019 y 2020. Durante esta etapa de su vida, pasó por uno de los momentos más difíciles debido a un hombre que la acosaba. Recientemente, la modelo reveló lo que sucedió y cómo fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para poner fin a esa pesadilla.

En una charla que sostuvo con Laura Acuña en su programa La sala, María Fernanda Aristizábal reveló los angustiantes momentos que vivió debido a que un sujeto obtuvo su número personal y la acosó durante un tiempo. Este hombre, aparentemente obsesionado con ella, le envió varios mensajes amenazantes. Por esta razón, tuvo que acudir a las autoridades para poner fin a esta situación, que incluso le dejó algunas secuelas, ya que todavía le cuesta conciliar el sueño.

“Me decía que era el hijo de una persona muy peligrosa”

María Fernanda Aristizábal comentó que durante su época como Señorita Colombia fue acosada en redes sociales. Un hombre, que se describía a sí mismo como una persona peligrosa, la amenazaba constantemente y le decía que haría daño a ella, a su novio y a su familia. Además, este sujeto le enviaba fotografías intimidantes, aumentando así el nivel de su acoso.

“Muy loco, me decía que era el hijo de una persona muy peligrosa, que no me gustaría decir el nombre, pero me escribía (...) le dieron mi número de WhatsApp (...) me decía que se iba a aparecer en mi casa, que le iba a hacer cosas malas a mi novio, me decía te puedo poner ya el hotel y te vas con tus hijos, él decía que yo tenía hijos, o sea, se inventaba una vida rara y decía te voy a llegar ya en mi camioneta, me mandaba fotos en su helicóptero, supuestamente, luego con una metralleta, era súper miedoso”, afirmó la presentadora.

Esto tuvo un enorme efecto en ella porque cada vez que recuerda ese momento se atemoriza y asegura que desde ese momento no ha podido dormir, ya que debe estar alerta en todo momento. Tras el acoso, la modelo tuvo que acudir a las autoridades para poner fin a esa situación. “Lo bloqueaba y volvía a hablarme de otro número (...) me tocó ir a hasta Bogotá con todo el tema de inteligencia cibernética (...) yo decía: ‘Por qué me pasa esto a mí sí, yo nunca me expongo de esa manera’”.

Finalmente, las autoridades dieron con el paradero de este sujeto y afortunadamente todo era falso y lo que le decía era una mentira. “Nunca supe, ellos (las autoridades) se quedaron con la información y después me siguieron llamando, como que Mafe, cómo ha pasado todo, te siguieron contactando, pero no, nunca jamás. Hoy en día la gente me pregunta: Mafe, por qué tengo como ocho números telefónicos, porque me hablaba y me hablaba, pero yo lo bloqueé tantas veces de los diferentes números (...) Yo nunca lo vi físicamente, no sé cómo es”.