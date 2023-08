“Nos chocamos”: María Fernanda Yepes pasó tremendo susto tras accidente en moto

María Fernanda Yepes Alzate es una de las actrices más reconocidas de Colombia. Se dio a conocer en la televisión gracias a su papel de ‘La diabla’ en la telenovela Sin senos no hay paraíso y por protagonizar la serie Rosario tijeras.

Gracias a su talento ha logrado ganar una variedad de seguidores que con frecuencia están atentos a lo que sucede con su carrera profesional y lo que pasa entorno a su vida personal.

Por ello, recientemente conocieron que sufrió un accidente junto a su esposo, el músico Niko Kora, cuando regresaban del Parque Tayrona, ubicado a 34 kilómetros de Santa Marta en el departamento del Magdalena.

La actriz María Fernanda Yepes fue la protagonista de 'Rosario Tijeras'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

¿Qué le pasó María Fernanda Yepes?

A través de las historias de Instagram de la actriz fue posible conocer que tuvo un accidente cuando se movilizaba en una moto junto a su pareja.

“Después de un día espectacular en el mar, con amigos, en la bahía del Tayrona; vimos delfines. Después de un día superbendecido, tuvimos un accidente, Nico y yo en la moto, nos chocamos con otra moto que se voló un semáforo en rojo”, contó.

Para tranquilidad de los fanáticos de Yepes y Niko, ninguno tuvo heridas graves y se encuentran bien sin problemas considerables. Eso sí, no se salvaron de algunas heridas dolorosas.

“Afortunadamente, gracias a Dios no nos pasó nada, estamos supermagullados, golpeados, yo tengo las rodillas lesionadas, el codo, el hombro, todo, pero pudo haber sido peor”, explicó María Fernanda.

Asimismo, aprovechó la situación para hacer una reflexión a quienes la vieron: “Es muy fuerte como nuestra vida se puede ir en un segundo y cómo definitivamente somos una bolsita de agua, somos tan frágiles los humanos y a veces nos sentimos tan importantes, nos creemos que somos invencibles”.

“Chicos, las personas que andan en moto tengan mucho cuidado, cuiden su vida, cuiden la vida de la persona que llevan ahí y cuiden la vida de las otras personas”, añadió.

También dijo: “Aquí en la costa y en muchas partes no hay cuidado con el manejo de las motos, se vuelan pares, se pasan los semáforos en rojo, muchas veces no tienen seguro, la gente no usa casco y no se protegen para andar en moto”.

“Yo he visto unas cosas, por ejemplo, vi una señora con una niña en la moto y chateando, o tres personas en una moto o personas que manejan con alcohol”, finalizó a modo de crítica.