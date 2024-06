María Lucía Fernández reveló su edad y confesó si se ha hecho retoques estéticos

María Lucía Fernández, reconocida periodista colombiana, ha cautivado a la audiencia durante más de dos décadas con su profesionalismo, carisma y compromiso con la verdad. Su trayectoria en Noticias Caracol la ha convertido en una figura icónica del periodismo nacional.

Fernández se destaca por su agudeza para entrevistar a personalidades de la política y la vida pública colombiana, logrando análisis profundos y relevantes para el acontecer nacional. Además de su labor en el noticiero, conduce el programa periodístico Séptimo Día.

Su impecable trayectoria le ha valido el reconocimiento del público y colegas del gremio, consolidándola como una de las periodistas más influyentes de Colombia. Por ello, ha acumulado una gran cantidad de seguidores que se hacen preguntas diarias sobre su carrera y su vida personal.

María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas, presentadores de Noticias Caracol. Fotografía por: Cortesía

Recientemente, decidió hablar en una entrevista sobre varias cosas que le han comentado, especialmente, sobre su edad. ¿Qué fue lo que dijo? Acá te contamos.

¿Cuántos años tiene María Lucía Fernández?

Hace algunas semanas, la presentadora compartió micrófono en el podcast Geniales y mayores que yo junto a Vanessa de la Torre, excompañera y colega de Caracol Radio. En esta amena conversación, la presentadora, quien suele mantener su vida privada en reserva, reveló algunos detalles sobre su trayectoria profesional.

Vanessa no escatimó elogios a la belleza de Malú, quien, por su parte, reconoció que su atractivo físico le ha brindado oportunidades en su carrera.

“Una sociedad donde todavía se le rinde culto a la belleza [...]. Después de los 50 era como la cucha, esta señora ya casi se va a morir [...]. El oficio no solamente de ser periodista sino de ser presentadora, con más de 50 años muchos más, o sea exactamente 57 años y no me quito los años”, comenzó diciendo.

“Yo creo que estar delante de la pantalla con esta edad, que la gente me ha visto envejecer al aire. Y no me hecho absolutamente nada en la cara”, añadió.

Después agregó que considera que está ayudando a aquellas que, a pesar de la edad, aún desean estar frente a las pantallas. Así, según explica María Lucía, la sociedad normalizará ver a una mujer mayor de 50 delante de las cámaras.