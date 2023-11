Marilyn Patiño se va en contra de los que celebran Halloween: “No al ocultismo”

Marilyn Patiño es conocida por su gran participación en novelas como ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘La hipocondríaca’, ‘Escobar: el patrón del mal’ y ‘Oye bonita’, gracias a ello, se ganó el cariño de muchos colombianos gracias a su innegable talento.

Sus seguidores y quienes están atentos a lo que pase con su vida pública y privada, ha ido creciendo a miles de fanáticos más, que siempre le han deseado lo mejor en su vida y carrera.

¿Qué pasó con Marilyn Patiño?

Este 31 de octubre, varias celebridades decidieron disfrazarse y de una u otra manera festejar este día de Halloween, más conocida entre las familias, como el día de ir a pedir dulces.

Sin embargo, para las personas que son más esotéricas, este es un día en el que las energías funcionan diferente y tienen más fuerza, por lo que deciden celebrar de otra manera.

A pesar de que algunos hayan publicado sus disfraces y maquillajes con motivo de Halloween, hay otros como Patiño que no están de acuerdo con festejar nada durante el 31 de octubre.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, en las que dejó muy clara su postura frente a esta fecha, que para algunos, es un poco oscura.

A través de su perfil oficial de Instagram, la actriz no dejó dudas sobre sus creencias. En las historias, publicó una cita bíblica con la que estuvo de acuerdo y compartió con quienes la siguen.

“No practiquen ocultismo, brujería o maldad; ni celebren nada que haga culto a los muertos”, decía su publicación.

Cabe destacar que en 2014, Marilyn Patiño aseguró que tenía atracción por el estudio del aura, los ángeles, la carta astral, el tarot, la adivinación y el más allá.

“La parte espiritual de un ser humano es lo más importante para poder trascender”, por eso, desde los trece años decidió bautizarse y comprometerse con este estilo de vida. Para ella, “todo debe ser un equilibrio y no se debe tomar nada a título personal”, le dijo a Cromos años atrás.

En ese momento, dejó claro que “todo pasa porque tiene que pasar”, y está convencida de que es a través de la sanación y la espiritualidad que se crean nuevas posibilidades de cerrar la brecha entre las diferencias y de crear relaciones significativas entre las personas y las distintas formas culturales, pues “todos tenemos el mismo origen y el mismo final”.

Igualmente, aclaró con respecto a su vida personal y profesional “a mí esto no me restringe de nada, porque la espiritualidad no es represión. Yo hago siempre lo que me nace hacer, siempre de la mano de Dios”.