Marilyn Patiño y su exesposo Fabián Bonilla: Primeras pistas del fuerte asesinato

En la noche del pasado 24 de octubre, la actriz Marilyn Patiño contó de manera pública que su exesposo y el padre de sus hijos, Fabián Bonilla, había muerto en extrañas circunstancias.

Mostrándose desolada y con mucha confusión por lo sucedido, la actriz contó que si bien no estaban juntos, esta noticia le quebró el corazón.

Marilyn Patiño y su exesposo

Conocida por su gran participación en novelas como ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘La hipocondríaca’, ‘Escobar: el patrón del mal’ y ‘Oye bonita’, Marilyn Patiño, se ganó el cariño de muchos colombianos gracias a su innegable talento.

Debido a ello, sus seguidores y quienes están atentos a lo que pase con su vida pública y privada ha ido creciendo a miles de fanáticos que siempre le han deseado lo mejor en su vida y carrera.

Justamente, a través de redes sociales, la actriz decidió contar el duro momento por el que estaba pasando ella y su familia y lo confundida que estaba con todo lo acontecido.

En un video publicado en su perfil de Instagram, Marilyn Patiño, aseguró que la noticia de la muerte del papá de sus hijos le llegó, hace pocos días.

“Hace pocos días nos enteramos de la muerte del papá de mis hijos Héctor Fabio Bonilla el estaba de viaje en la ciudad de Cali”, empezó diciendo.

En su discurso la actriz reveló que su expareja “tenía una finca ganadera en el Cauca y muy seguramente iba a su tema de la ganadería. Estaba con su novia con la que llevaba dos años, ella fue la última persona que lo vio con vida debe saber más acerca del asunto”.

Entretanto, la Fiscalía y la Policía, que se encuentran investigando las circunstancias que rodearon este crimen, dieron a conocer que en la noche del 15 de octubre, cuatro hombres fueron abordados violentamente por un grupo de desconocidos y los asesinaron, pero fue hasta la noche del 24 de octubre que se conoció el nombre del exesposo de Patiño.

Una primera hipótesis del crimen, es que estaría relacionado con las operaciones delincuenciales de disidencias de las Farc, quienes tiene presencia en esa zona.

La segunda sospecha, es que el ataque podría responder a un ajuste de cuentas, esto teniendo en cuenta la propiedad que tenía Bonilla en el Cauca.

Cabe mencionar que en su relato, Patiño dejó caro que “no sé qué pudo haber pasado, él se encontraba con sus amigos, con su novia”.

Igualmente, dijo “no me interesan en lo absoluto las venganzas ni las represalias contra nadie, pero pido que me dejen quieta, pido que no se metan conmigo, no voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantaje, todo esto lo tienen en conocimiento el Gaula y las autoridades”.