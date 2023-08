Mark Margolis de Breaking Bad murió: ¿Quién era y cuál fue la causa de su muerte?

El fenómeno que fue Breaking Bad cuando se estrenaba cada capítulo no se puede negar, pues ha sido una de las series más legendarias y vistas en todo el mundo.

La serie fue aclamada por la crítica, con tres Emmy de Bryan Cranston por su papel protagónico, como una de las mejores historias jamás contadas a través del tubo.

¿Qué pasó con Mark Margolis?

El éxito de la serie no solo estuvo relacionado con Walter White (Bryan Cranston) y todo lo que sucede a su alrededor, convirtiéndose uno de los cocineros y proveedores de metanfetamina más grandes del país, sino con otros actores que también brillaron en la historia.

Uno de ellos fue Mark Margolis, quien le dio vida a Héctor Salamanca, quien era un excapo, y hombre de confianza de Don Eladio en el Cartel Juárez.

Este 4 de agosto, se confirmó la muerte de Margolis, por lo que muchos fanáticos se devolvieron en los capítulos para recordar su participación en Breaking Bad.

A la edad de 83 años, el actor falleció en el hospital Mount Sinai en la ciudad de Nueva York.

La información fue confirmada con mucha tristeza por su hijo, el también actor Morgan Margolis, por lo que todos los medios internacionales no dudaron en anunciarlo.

De acuerdo a lo comunicado por The Hollywood Reporter, las palabras del hijo del reconocido actor revelaron que la causa de la muerte del artista fue una enfermedad en sus pulmones con la que venía batallando.

Su manager, Robert Attermann rindió homenaje a su larga carrera y vida familiar: “Su dedicación a su oficio es evidente en los numerosos papeles memorables a los que dio vida, cautivando al público con su notable variedad y habilidad. Más allá de los logros en la pantalla de Mark, su comportamiento genuino y accesible ha hecho que sea un placer trabajar con él”, dijo.

“Tanto como actor como persona, la excelencia perdurable y la naturaleza afable de Mark han dejado una impresión indeleble en aquellos que tienen la suerte de colaborar con él y conocerlo. De seguro que se le extrañará”, concluyó.

De acuerdo con la revista People en Español, la carrera actoral de Margolis comenzó “en los años setenta con papeles secundarios en Going in Style y Dressed To Kill. Uno de sus roles más importantes fue en el clásico filme Scarface de 1983 como el mafioso Alberto the Shadow, quien colabora con el protagonista Tony Montana (Al Pacino)”.