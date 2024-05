Marlon rompe el silencio tras haber sido expulsado de El Desafío: “Estoy tranquilo”

Inesperada eliminación en El Desafío XX. Aunque se sospechaba que algo grave había sucedido debido a los avances que fueron circulando, nadie esperaba lo que iba a pasar en el capítulo 38 del programa y que llevarían a la expulsión de Marlon, uno de los integrantes más fuertes y destacados del equipo Beta.

Muchos televidentes consideraron que fue insólito lo que sucedió, debido a que el participante fue expulsado luego de que guardara en una gaveta una barra de proteína, algo que era prohibido debido a que el equipo Beta no tenía el beneficio de la comida. Fue la misma Andrea Serna la que llegó hasta el lugar y tomó el alimento.

Tras culminar el desafío de sentencia y servicio, Andrea Serna preguntó por esta situación, Marlon explicó qué fue lo que había sucedido y pese a que contó con el respaldo de todos los integrantes de los equipos, finalmente la decisión fue expulsarlo del programa. Esto generó una enorme molestia entre los participantes y televidentes que consideraron que fue muy injusto lo que pasó.

Marlon habla tras su expulsión en El Desafío

Andrea Serna fue enfática en señalar que las reglas en El Desafío no son negociables y por esta razón Marlon fue expulsado del programa, siendo esta una de las decisiones más discutidas en redes sociales. En una charla con Caracoltv.com, el desafiante finalmente se refirió a lo que sucedió en El Desafío XX y cómo se sentía tras su salida.

“Fue de aprendizajes totales, estoy feliz que me gocé todos los boxes, fui capitán en dos equipos, me gané un respeto en este programa. Cuando era mi turno de salir, lo hacía y me voy tan feliz y tan tranquilo. Obviamente, estaba buscando el premio mayor, quería colocar mi nombre, pero con lo que logré hacer me voy tan feliz y sé las puerts que se van a abrir”, aseguró Marlon.

El exintegrante de Beta, también se refirió a lo que sucedió con Luisa y el romance que surgió entre ellos. “Con Luisa y con muchas personas, en El Desafío se viven las emociones al 100, esperemos a que ella salga y lo que se pueda dar, tanto como con Luisa, como con todos los participantes que yo sé que queda una bonita amistad”.