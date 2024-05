¿Martha hablando por celular en ‘La casa de los famosos’? Revelan impactante audio

La casa de los famosos, el reality show que enciende las noches colombianas, continúa cautivando a la audiencia con sus intrigas, romances y desafíos.

Conducido por las talentosas Cristina Hurtado y Carla Giraldo, este programa ofrece una mirada sin censura a la vida de diversas celebridades que conviven bajo un mismo techo, completamente aisladas del mundo exterior.

Las 24 horas del día, las cámaras capturan cada momento de drama, emoción y acción dentro de la casa. Los espectadores tienen la oportunidad de ser testigos de las confesiones más íntimas, las alianzas inesperadas y las rivalidades acaloradas que se forman entre los participantes.

En la última emisión de 'La casa de los famosos' salió Camilo Pulgarín. Fotografía por: Canal RCN/ Casa de los Famosos

Dentro de las condiciones del aislamiento está el no tener contacto con ningún tipo de factor del exterior. Por ello, los famosos no deberían tener celulares en interior de la casa. Sin embargo, por las redes sociales circula un video en el que esta regla no sería del todo cierta.

Celulares en ‘La casa de los famosos’

Mientras se ve un video de Karen Sevillano y La Segura hablando en su cuarto, un audio se filtra a través de la emisión en el que se le escucha a Martha Isabel Bolaños hablando con otra persona, debido a que son temas personales y a que no se oye otra voz, los televidentes especulan que se trata de un celular.

“Si mamacita, ellos van a volver yo sé que sí. Vale, vale, chao”, se puede oír en el audio que se habría filtrado. Esto, dejó a muchas personas sorprendidas, por lo que comenzaron a comentar en las redes sociales:

“Eso es el confesionario, ellos hablan con los jefes a través de una bocina”, “Está hablando con la mamá”, “O sea que ellos si hablan con sus familiares”, “Algo se le tenía que escapar a RCN”, “Está hablando por teléfono con alguien”, y “Eso es un libreto qué siguen”.