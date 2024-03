Martha Isabel Bolaños explotó en ‘La casa de los famosos’ ¿Renunciará al programa?

Martha Isabel Bolaños ha estado señalada desde el comienzo de ‘La casa de los famosos’, como alguien “conflictivo”, sin embargo, desde que llegó varios integrantes ya tenían sus prevenciones con ella.

La convivencia para ella no ha sido nada fácil, pues ha tenido varias discusiones con Karen Sevillano, ‘La Segura’ y Sandra, al punto de irrespetarse mutuamente solo por pensar diferente.

¿Qué pasó con Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos?

Adicional a ellas, ‘la pupuchurra’ como se le conoce a la actriz de Betty la fea, se ha tenido que enfrentar a un reciente cambio y este fue el traslado del cuarto cielo, al cuarto infierno, en donde no la ha pasado nada bien, pues el bullying y las críticas hacia ella han afectado su autoestima y estado de ánimo.

Justamente, otra confrontación entre Martha Isabel Bolaños y Sandra, desató que la actriz no aguantara más y explotara de la forma en la que menos quería.

En varias ocasiones, la actriz ha dicho que no le gusta mostrarse débil o llorando ante quienes la atacan, pero esta vez no pudo evitarlo y por una equivocación tuvo una fuerte confrontación con su compañera del equipo infierno.

En uno de los confesionarios, Martha Isabel sacó su frustración y explotó, llorando y diciendo que estaba cansada de tantas críticas y peleas.

“Me siento muy atacada” empezó diciendo, y después habló de la razón que la llevó a discutir fuerte con Sandra “esta mañana yo no vi esa granola ahí y le eché una cucharada al café, pero no lo hice ni por tomar ventaja, ni con malicia, simplemente, no lo pensé”.

Después agregó “tenía claro el trato del almuerzo, lo de la proteína pero les juro que no fue por tomar ventaja y tanto que me lo comí y quedé relajada, después vino Isabela y me dijo ‘Martha te vieron’ y dije ‘okey voy a ofrecer una disculpa porque de verdad que se olvidó’ y ofrezco la disculpa, y sale Sandra con palabras muy fuertes, no sé por qué me duele eso, eso es lo que me tiene así”.

Luego, en su discurso agregó que su disculpa sobre la comida fue sincera “y no va a volver a suceder y quedarme tranquila pero no, o sea me dolió”, finalizó diciendo la actriz.

Aunque no aseguró nada sobre si ha pensado renunciar a raíz de los malos tratos que ha tenido con algunos de sus compañeros, en la noche, tuvo otro ‘cara a cara’ con Sandra, al haber sido nominada por ella para salir.

Entre las razones que dio Sandra era que según ella la actriz de Betty la fea es “una persona que tira la piedra y esconce la mano (...) no me gusta como actúas, hablas mucho de espiritualidad y de equilibrio pero siento que no tiene nada que ver lo que dices con lo que haces”.