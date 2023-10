Martha Isabel Bolaños, ‘La Pupuchurra’, deslumbra en traje de baño: “Que bella”

Martha Isabel Bolaños es una actriz colombiana que ha sido partícipe de varias producciones nacionales. En los últimos meses, incursionó en el mundo de la cocina pues se convirtió en una de las participantes más destacadas de la última temporada de MasterChef Celebrity.

Por lo anterior, ha hecho muchos más seguidores que diariamente están atentos a lo que sucede en su vida personal y por supuesto, en lo que se avecina en su carrera profesional.

Recientemente, una fotografía que publicó la actriz en su cuenta oficial de Instagram ha causado revuelo en sus fanáticos, pues, muchos la alaban por el “cuerpazo” que posee gracias a la disciplina que ha demostrado a lo largo de años.

Martha Isabel Bolaños fue una de las concursantes más polémicas de 'MasterChef Celebrity'. Fotografía por: Instagram @marthaisabelii

¿Qué pasó con Martha Isabel Bolaños?

La también conocida como ‘La Pupuchurra’ hace unas horas puso una imagen desde una playa que estaría ubicada en La Guajira. Se le puede ver disfrutando del sol y posando con un traje de baño blanco que destaca su figura.

El post ya cuenta con más de 7 mil ‘me gusta’ y más de 100 comentarios entre los que se puede leer: “Que bella! Inspiración total de cómo trabajar la disciplina”, “Belleza infinita”, “Un ángel caído del cielo”, “Uy que lindo”, y “Estás muy guapa Martica”.

Asimismo, sus más de 700 mil seguidores en Instagram continuaron comentando: “Guapísima Marthita”, “Que belleza de mujer”, “Diosa en la playa”, “Hermosa como siempre”, “Bonito traje de baño”, “Absolutamente hermosa”, y “Te vez espectacular con ese tono blanco”.

Martha Isabel Bolaños en ‘Betty, la fea 2′

En los estudios de RCN se está grabando la tan esperada telenovela. Muchos del elenco original se encuentran en la producción y muchos otros, como la conocida como ‘La Pupuchurra’ no estarán allí, según contó ella misma.

“Voy a aprovechar para contarles un chisme, estaba en el canal y estaban todos mis compañeros de ‘Betty’ grabando. Fue muy loco, porque cuando entré al estudio, estaban todos”, comenzó relatando Bolaños a sus seguidores.

Seguido de ello, indicó cuáles son las razones por las que no estará en dicha temporada. Estas, tienen que ver con quien interpreta a Sofía, Paula Peña, pues no será parte de la producción, por lo que no tendría sentido, según muchos, que estuviera la ‘Pupuchurra’.

“Para la gente que pregunta si voy a estar: No, no fui invitada al proyecto… Paula Peña, tampoco y María Eugenia Arboleda, tampoco. ¿Las razones? Yo digo que, al no estar Sofía, ‘la Pupuchurra’ no tiene mucho que hacer ahí, pero es la realidad”, indicó Martha Isabel.

Finalmente, la actriz dejó claro lo bien que se lleva con sus excompañeros y que no guarda rencores por lo sucedido. De hecho, les deseó éxitos en lo que se viene con la novela.