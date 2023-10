Martha Isabel Bolaños revela por qué no estará en ‘Betty la fea’: “es la realidad”

Martha Isabel Bolaños es una actriz colombiana que ha sido partícipe de varias producciones nacionales. En los últimos meses, incursionó en el mundo de la cocina pues se convirtió en una de las participantes más destacadas de la última temporada de MasterChef Celebrity.

Por lo anterior, ha hecho muchos más seguidores que diariamente están atentos a lo que sucede en su vida personal y por supuesto, en lo que se avecina en su carrera profesional.

Recientemente, unas declaraciones hechas a sus fanáticos dejaron con intriga a sus fanáticos. Estas, tienen que ver con su participación en la nueva temporada de Betty, la fea que será estrenada en el 2024 a través de Prime Video.

Martha Isabel Bolaños fue parte de la última temporada de 'MasterChef Celebrity'. Fotografía por: Instagram @marthaisabelii

Martha Isabel Bolaños en ‘Betty, la fea 2′

En los estudios de RCN se está grabando la tan esperada telenovela. Muchos del elenco original se encuentran en la producción y muchos otros, como la conocida como la ‘Pupuchurra’ no estarán allí, según contó ella misma.

“Voy a aprovechar para contarles un chisme, estaba en el canal y estaban todos mis compañeros de ‘Betty’ grabando. Fue muy loco, porque cuando entré al estudio, estaban todos”, comenzó relatando Bolaños a sus seguidores.

Seguido de ello, indicó cuáles son las razones por las que no estará en dicha temporada. Estas, tienen que ver con quien interpreta a Sofía, Paula Peña, pues no será parte de la producción, por lo que no tendría sentido, según muchos, que estuviera la ‘Pupuchurra’.

“Para la gente que pregunta si voy a estar: No, no fui invitada al proyecto… Paula Peña, tampoco y María Eugenia Arboleda, tampoco. ¿Las razones? Yo digo que, al no estar Sofía, ‘la Pupuchurra’ no tiene mucho que hacer ahí, pero es la realidad”, indicó Martha Isabel.

Finalmente, la actriz dejó claro lo bien que se lleva con sus excompañeros y que no guarda rencores por lo sucedido. De hecho, les deseó éxitos en lo que se viene con la novela.

“Fue muy lindo verlos, muy lindo. Espero que les vaya muy bien, el proyecto pinta espectacular y bueno, chévere, fue lindo verlos. 23 años y seguimos unidos. Sé que me van a extrañar, pero bueno, seguiremos por aquí, haciendo lo nuestro”, concluyó.