Martha Isabel Bolaños recibió una cuantiosa multa ¿fue irresponsable?

Martha Isabel Bolaños es recordada como una de las actrices más queridas y recordadas, gracias a su papel como la ‘Pupuchurra’ por su papel en Yo soy Betty, la fea.

Te puede interesar: ¿Qué toma Shakira para verse joven? Destapan sus secretos de belleza

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Pero además, ahora mismo, hace parte de las celebridades que cocinan en la nueva temporada del programa MasterChef Celebrity de RCN, en el que además de dar controversia con algunas de sus opiniones, también ha aprendido a cocinar muy bien.

¿Cuántos años tiene la actriz Martha Isabel?

La caleña de 49 años no es tendencia por alguna de sus recetas o discusiones con algunos compañeros de MasterChef, sino por una gran multa de tránsito.

A través de sus historias de Instagram, la actriz contó que la habían dejado descuadrada por una cuantiosa cifra que la habían puesto a pagar.

Martha Isabel Bolaños Fotografía por: Instagram @marthaisabelii

Bolaños que se caracteriza por no ponerle colores a las cosas y decir lo que realmente piensa frente a cualquier tema, despertó algunas críticas, después de que contara por qué la multaron.

Dijo que por culpa de una maniobra la habían multado con una suma de 1 millón de pesos. “Bueno les voy a contar, voy camufladita porque imagínense que me pusieron una multa de 1 millón de pesos. Me pasé un semáforo en amarillo, ni siquiera en rojo, en amarillo”, destacó en su video en Instagram.

Después señaló “tengan cuidado por favor, no se expongan nos espían todo el tiempo, yo estaba en amarillo, lo que uno hace siempre es medio acelerar, pero ahora no, ahora yo me freno de una, no me vuelven a descuadrar de esa manera”.

Finalmente, dijo que iría a hacer el curso para lograr pasar la página. “Les cuento para que no les vaya a pasar a ustedes”.

¿Cuántos hijos tiene Martha Isabel Bolaños?

En una entrevista que le otorgó a La Red hace aproximadamente cuatro años, expresó que en sus planes de vida no está tener hijos.

En dicha entrevista afirmó: “Mi libertad no la puedo negociar”, como una forma de expresar que no podría permitirse muchas cosas al lado de un pequeño.