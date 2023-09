Martha Isabel Bolaños respondió ante los insultos de su “traición” en ‘MasterChef’

MasterChef Celebrity es una competencia de cocina que reúne a celebridades de diferentes ámbitos para que demuestren sus habilidades gastronómicas. El programa es una mezcla de entretenimiento, drama y aprendizaje, que ha cautivado al público colombiano desde su primera temporada.

En cada episodio, los participantes deben superar una serie de retos y pruebas para ganarse el reconocimiento del jurado y el cariño de los televidentes. A lo largo del camino, los concursantes comparten sus historias y experiencias, lo que hace que el programa sea aún más entretenido y humano.

En uno de los episodios Daniela Tapia y Martha Isabel Bolaños tuvieron un altercado pues, según se vio, ocurrió una especie de “traición”. Ante las críticas que le llovieron a Bolaños, decidió responder a través de sus redes sociales.

Escándalo por “traición” de Martha Isabel Bolaños a Daniela Tapia en ‘MasterChef’ Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

Martha Isabel reconoce su error con Daniela Tapia en ‘MasterChef’

En el capítulo del 20 de septiembre ‘la pupuchurra’, al enfrentarse a un nuevo reto, tuvo la oportunidad de tener una pequeña ventaja sobre sus compañeros. Al preguntarle a quién sacaría para que no cocinara y se pudiera acumular más tiempo, con el fin de usarlo en un próximo reto, Bolaños señaló a Tapia.

“No es la primera vez que me lo hace”, dijo Tapia una vez supo la decisión. En la entrevista personal, reaccionó aún más fuerte: “Uno no traiciona a lo amigos, ni en un reality ni en nada, ni por millones de dólares. Uno no traiciona”, dijo.

Martha con la voz entrecortada aseguró “yo no lo hice por cagármela a ella, pero eso no importa porque lo hice” a lo que a su vez Tapia aseguró que no quería saber nada de ella. “Lo que yo sí le pido es que no me vuelva a hablar en la vida”.

Después de lo sucedido, una lluvia de críticas llegó a las redes sociales de Martha Isabel y por ello, decidió salir a defenderse en su cuenta oficial de Instagram.

“Buenos días, mi gente hermosa. ¿Cómo amanecieron? Este saludo es para la gente linda que siempre me sigue y para la gente perfecta también. Mucho insulto, mucho insulto porque me equivoqué. Me equivoqué como ustedes se equivocan todos los días”, dijo la actriz de Betty, la fea.

“No puedo creer. De verdad que a mí me cuesta tanto la gente tan... ¿Cuál será la palabra? No mejor no digo, pero es que de verdad. Todos nos equivocamos y muchos de ustedes tienen días tan amargados porque no se han perdonado. Es de humanos equivocarnos y yo me equivoqué”, finalizó.