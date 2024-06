Martha Isabel Bolaños reveló cuánto le pagó realmente RCN, no fueron 32 millones

Martha Isabel Bolaños, la reconocida actriz colombiana que saltó a la fama por su icónico papel de “La Pupuchurra” en Yo soy Betty, la fea, se convirtió en una de las participantes más llamativas de la primera temporada de “La Casa de los Famosos” Colombia.

Su paso por el reality estuvo marcado por su espontaneidad, carisma y, en ocasiones, por su fuerte personalidad. Bolaños no dudó en compartir con sus compañeros detalles de su vida personal, incluyendo sus relaciones amorosas, sus luchas y sus aspiraciones profesionales.

La Casa de los Famosos: ¿Cuánto ganó Martha Isabel Bolaños?

Desde el inicio, la actriz se posicionó como una figura de carácter. Algunos la admiraban por su autenticidad y transparencia, mientras que otros la criticaban por su temperamento y por algunos comentarios que consideraban ofensivos.

A pesar de los malos comentarios que varios participantes de la casa lanzaban de ella, Martha Isabel Bolaños logró ganarse el corazón de muchos televidentes que noche tras noche la salvaron en varias ocasiones de quedar eliminada y contrario a lo que muchos deseaban en la casa, logró avanzar mucho en la competencia.

Recientemente, se conoció la cifra que se habría ganado la actriz, luego de haber estado en La Casa de los famosos y aunque se habló de más de 30 millones de pesos, ella lo aclaró todo.

En entrevista con la revista con la emisora Tropicana y con Pulzo, la ‘pupuchurra’ aseguró que esos 32 millones de los que se hablaban no eran ciertos y que de hecho, no sabía de dónde había salido ese número.

Dijo que ni siquiera fue la mitad de esa cifra y que “la gente puede pensar que uno es millonario y toca evitar una extorsión o algo parecido, les puedo asegurar que no gané ni siquiera la mitad de lo que se mencionó, así que no me vayan a intentar caer, porque, además, estoy endeudada”, dijo en Pulzo.

Por otro lado, en su entrevista con Tropicana, señaló que parte de ese dinero que se llevó en ‘La casa de lo famosos’ lo usará para pagar por fin una deuda vieja que le dejó un exnovio.

“Primero que todo, tengo que pagar una deuda que me dejó un ex, me tumbó y tengo que pagar eso… Ya ahorita que salga de todo esto, me voy a sentar con un café y voy a hacer la transferencia para cerrar ese ciclo de mi vida, que fue demasiado duro”, aseguró.

Sobre si participaría en otro reality, la Martha Isabel fue franca y señaló que sí que “no hay quinto malo”, y que ojalá fuera en otro país. Lo único que dijo tener muy claro es que no sería de convivencia como el que acaba de realizar.