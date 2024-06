Martha Isabel Bolaños, la conmovedora anécdota antes de ser la ‘Pupuchurra’ en Betty

Yo soy Betty, la fea, fue una de las telenovelas más exitosas de Colombia, en gran parte porque los televidentes sintieron una enorme conexión con los personajes. Esto permitió a los actores darse a conocer y ganar una enorme popularidad tanto a nivel nacional como internacional. En el reparto, una de las actrices que destacó fue Martha Isabel Bolaños, quien interpretó a la ‘Pupuchurra’. Un papel por el que, 25 años después, aún sigue siendo recordada.

La popular telenovela de Fernando Gaitán, Yo soy Betty, la fea, fue lanzada el 25 de octubre de 1999 y llegó a su fin el 8 de mayo de 2001. Veinticinco años después, sigue siendo una de las telenovelas más populares en el país, siendo retransmitida en numerosas ocasiones y sumando una gran cantidad de televidentes cada noche. Ahora que se ha confirmado su regreso, una de las ausencias más lamentadas por los televidentes es la de Martha Isabel Bolaños, quien, por diferentes razones, no pudo estar en la nueva producción.

“Solamente tenía plata para el bus”

En una charla con la Revista Cromos, Martha Isabel Bolaños recordó cómo fueron esos primeros días en la telenovela y reveló “una anécdota para que sepan cómo me cambió la vida después de la novela”. La actriz confesó que antes de iniciar la telenovela no tenía dinero, y en una de las reuniones en la casa de Fernando Gaitán solo tenía suficiente para el bus. Fue una de sus compañeras de set quien le prestó dinero, un gesto que ella no olvida.

“Les voy a contar una anécdota, el día de la primera reunión, que fue en la casa de Fernando Gaitán, yo solamente tenía plata para el bus de ida porque estaba más vaciada y tenía más deudas que el “estafador de Tinder”, mejor dicho, estaba en la inmunda. Me acuerdo de que yo llegué, estuve en la reunión y le digo a Estefanía Gómez (Aura María) ‘préstame para el bus de regreso’ y ella me prestó lo que hoy equivaldría a 100.000 pesos, nunca olvido ese detalle de generosidad de ‘Stefy’”, aseguró la actriz.

La actriz comentó que nunca se imaginó que la telenovela llegaría a tener tanto éxito a nivel nacional e internacional. “Empezamos sin saber qué pasaría y de repente llegó el reconocimiento, ‘la fama’, el amor de la gente y ya han pasado 25 años y eso se conserva”. Además, recuerda con cariño un momento que vivió cuando viajó, junto a sus compañeros de la novela, a Puerto Rico, donde fueron recibidos como verdaderas “estrellas”.

“Cuando fuimos a Puerto Rico la primera vez, fuimos todo el elenco, nos tenían guardaespaldas y yo pensaba ‘¿Por qué esta exageración?’. Nos llevaron por un corredor, llegamos a una tarima y había una multitud de gente como si fuera Michael Jackson, una cosa loca. En ese momento dije ‘¡wow!, qué es esto’, lloramos y supimos que estábamos haciendo algo muy importante”, afirmó la actriz.