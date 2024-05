¿Martha Isabel Bolaños se hizo un retoque después de MasterChef? Esto se supo

Martha Isabel Bolaños y su presencia en La Casa de los Famosos Colombia, ha causado revuelo en el reality por su carisma, espontaneidad y fuerte personalidad, generando tanto admiración como controversia.

Bolaños se ha mostrado tal cual es, confrontando a sus compañeros y defendiendo sus opiniones, incluso cuando estas han generado roces y críticas.

Martha Isabel Bolaños: Cuántos años tiene, retoques y más

Si bien, su paso por el reality ha sido intenso, con momentos de alegría, tristeza, confrontación y hasta un accidente durante una actividad, hay otro detalle que también ha llamado mucho la atención, incluyendo la de sus compañeros.

Se trata de su físico, pues a pesar de tener 52 años de edad, la actriz hoy en día luce despampanante, demostrando en varias pruebas una fuerza física impresionante.

Su elegancia y gracia natural la han convertido en un ícono de la belleza en Colombia, atrayendo miradas y admiración por igual y aunque algunos le atribuyen esa belleza a varias ayuditas, lo cierto es que ella es muy dedicada al ejercicio y a cuidarse sanamente.

Sin embargo, el avance de la tecnología la ha ayudado para hacerse algunos retoques que le han sentado muy bien.

Como ya muchos saben, antes de La Casa de los Famosos, Martha Isabel Bolaños hizo parte del programa de cocina MasterChef en el que aprendió mucho y del que después de salir, decidió hacerse un arreglito.

Hace un tiempo, la actriz reveló que después de salir de MasterChef, decidió someterse a un procedimiento estético en su nariz, pero no fue una cirugía ni un tratamiento invasivo.

Martha Isabel Bolaños Fotografía por: Instagram @marthaisabelii / RCN

Se trató de una rinomodelación con ácido hialurónico, destinada a corregir ciertas imperfecciones en esta área facial.

“Yo soy ñata, para el registro me perjudica un poco. Yo me veía en MasterChef Celebrity con esto muy pronunciado (mientras mostraba una curvatura en su nariz)”, comenzó diciendo en unas historias en ese momento.

Bolaños continuó explicando que, consideró someterse a una cirugía estética, pero el temor la detuvo, ya que había escuchado de casos en los que estas intervenciones no resultan como se esperaba y las personas pierden su aspecto natural.

“Existe esta posibilidad. Si yo supiera que la cirugía plástica va a quedar como me la sueño, pues no lo dudaría, pero no, a mí me da culillo, entonces yo prefiero esta opción que es, miren la belleza de nariz, puede durar hasta un año y no me cambia mis facciones”.

Además de su impecable apariencia física, Martha Isabel Bolaños ha demostrado su talento en una variedad de proyectos televisivos y teatrales, destacando por su habilidad para transmitir emociones de manera auténtica y cautivadora.

Su presencia en la pantalla irradia confianza y carisma, lo que la convierte en una figura muy querida por el público colombiano.