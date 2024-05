Martha Isabel Bolaños reveló el duro momento que vivió tras perder un bebé

La Casa de los Famosos ha permitido que muchos de los participantes expongan momentos de sus vidas que hasta el momento eran desconocidos. Este fue el caso de Martha Isabel Bolaños, quien compartió con uno de sus compañeros una de las situaciones más duras y significativas que tuvo que sobrellevar hace un tiempo.

El programa de Canal RCN se ha convertido en uno de los más vistos en Colombia. Después de tres meses, ocho famosos aún siguen en competencia con la ilusión de llevarse el millonario premio. Sin embargo, la convivencia se vuelve cada vez más difícil de manejar.

Martha Isabel Bolaños reveló uno de los momentos más duros

Son más de 100 días de encierro, y esto ha llevado a que muchos de los famosos formen vínculos muy cercanos con sus compañeros, permitiéndoles hablar de aspectos muy personales de su vida. Este fue el caso de Martha Isabel Bolaños, quien compartió con Sebastián González uno de los momentos más duros que ha vivido.

El integrante del Team Galáctico le preguntó a la reconocida actriz, si en algún momento de su vida le hubiera gustado haber sido madre y experimentar este sentimiento. Bolaños contestó: “Claro que tuve mi instinto maternal en algún momento, siento que me hubiera encartado un poco”.

Posteriormente, la actriz, quien es recordada por haber dado vida a la ‘Pupuchurra’ en la popular telenovela Yo soy Betty la fea, reveló: “Habría sido una gran mamá, tuve un embarazo, cuando me salió positiva la prueba algo dentro de mí se iluminó, fue automático”.

Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba, una noche tuvo complicaciones y esto la llevaron a perder el bebé. “Yo en ningún momento pensé qué voy a hacer, no, fue como wow y a los dos meses en la mañana le oí los latidos y por la noche se me vino y me dolió porque alcancé a estar bien ilusionada”.