Martha Isabel Bolaños tomó radical decisión tras salida de ‘La casa de los famosos’

La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños, se despidió el pasado 2 de junio del reality show La Casa de los Famosos, generando conmoción entre sus seguidores y el público en general.

Te puede interesar: Hija de James cumplió años y así los celebró: “Te ves grande, no crezcas más”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Tras más de 80 días de convivencia y retos, la caleña, de 50 años, quedó eliminada de la competencia con un porcentaje muy bajo a favor, en comparación con su compañero Alfredo Redes. La decisión final la tomó la audiencia, marcando un punto final en la trayectoria de Bolaños dentro del reality.

¿Cuánto ganaba Martha en la casa de los famosos?

De acuerdo con varios medios nacionales, la actriz de ‘Betty la fea’ habría ganado una muy buena cifra pues según reveló el youtuber Chacalito TV, se estima que la más reciente eliminada del reality, Martha Isabel Bolaños habría recibido unos 32 millones de pesos semanales.

Además de este valor, hay otro tema que la tiene como tendencia y es una decisión que tomó luego de haber salido del programa.

Martha Isabel Bolaños recurrió a sus plataformas digitales para entablar un diálogo con sus seguidores, revelando una decisión drástica que ha tomado, especialmente en relación con sus excompañeros del programa. La artista fue firme en su postura, mostrando una actitud notablemente distinta a la de los otros participantes eliminados.

En un video compartido en el perfil oficial de la actriz, se pudo apreciar la expresión que tenía luego de abandonar la convivencia, reflejando la satisfacción que sentía por el resultado obtenido frente a sus compañeros.

La famosa deslumbraba con su sonrisa, expresando su gratitud hacia todos aquellos que la apoyaron durante su participación en La Casa de los Famosos.

“Estamos reincertándonos en la sociedad, dejé un dúo galáctico dentro de la casa, gracias por recibirme. Gracias de corazón, mi gente hermosa, sentí el apoyo...no nos alcanzó, pero aquí estoy enterándome de todo, wow. Sin embargo, me quedo con el sentimiento bonito que tengo en el corazón de gratitud, no voy a devolver odio con odio, voy a mantenerme en la paz y lo bonito”, afirmó.

Después escribió: “Me voy para Cali el jueves y regreso a Bogotá para que nos podamos ver”, un mensaje que hizo feliz a algunos pero no a otros, pues pensaron que se quedaría en la capital por más tiempo.

Aqui esta la diferencia entre salir agradecido y feliz que salir a tirar odio, veneno y amenazar a un canal que ayudo mucho a una Segura, Te Amoooo Marthaaaa ❤️💋 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/59ygcDbyqM — Andrés Felipe Londo (@felipe_als2) June 3, 2024

Sin embargo, durante su participación en “Buen Día, Colombia”, Martha Isabel Bolaños fue contundente al comentar sobre los videos y clips que vio, donde sus excompañeros la criticaban e insultaban a sus espaldas. La artista afirmó haberse enterado de cómo los demás concursantes hablaban de ella, sin imaginar lo mucho que le disgustaba su presencia.

“Videos de Karen y la segura hablando de mí, Alfredo y pantera, nunca pensé que les cayera tan mal, me sorprendió...pero creánme que es tanto el amor, que eso me llena. Es como si tuviera un escudo protector, me siento bonito, cada uno se hará cargo de sus consecuencias”, aseguró en el matutino de RCN.