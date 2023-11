Mary Méndez reveló duros detalles de su depresión: “Es neuronal”

Mary Méndez siempre ha cuidado de su salud y su cuerpo, por ello se ha esforzado mucho para tener sus músculos tonificados y en forma.

Además de siempre lucir muy bien y hacer parte del mundo fitness, la presentadora siempre ha sido vanidosa, pues su trabajo en televisión también pone un poco de exigencia en su aspecto.

¿Qué pasó con Mary Méndez?

Aunque dedica mucho tiempo a hacer ejercicio, la presentadora habló que no todo es tan tranquilo como parece en su vida y que sí se ha visto afectada de su salud mental.

Ahora que este tema es tan importante y las personas están más consientes de ello, las celebridades e incluso, algunos influenciadores se han abierto a hablar del tema sin tapujos.

Hace poco, Mary Méndez, se refirió a los líos que ha tenido que pasar por la depresión y lo difícil que puede llegar a ser darle un manejo.

Como ya muchos saben, aunque los famosos se muestren en redes a veces muy felices, cómodos y seguros de ellos mismos, tal y como lo hace la samaria, hay cosas que también deben manejar.

Mary Méndez confesó el duro proceso que lleva en su salud mental y lo difícil que ha sido este tiempo para ella. Fotografía por: Instagram Mary Méndez

“La depresión no es un estado de ánimo. Esto es neuronal, sucede en el cerebro y para eso existe el medicamento”, empezó diciendo.

Igualmente, agregó: “Vea, voy a hacer una confesión: las personas que hemos utilizado medicamento para la depresión y los ataques de pánico [sabemos]. Yo no tengo cómo agradecerle la verdad a mi psiquiatría, que lo adoro hoy en día. En ese momento me atendió y hoy lo sigue haciendo”.

Si bien, la presentadora de ‘La red’ aseguró que, como todo tratamiento, los resultados no se ven de un día para otro, es un proceso de paciencia y de realmente, dejarse ayudar por los expertos.

“Ahora, eso no es magia, uno tiene un camino que recorrer también que va acompañado de la tranquilidad que le puede brindar ese medicamento”, concluyó.

Cabe mencionar que, el pasado 26 de noviembre, Méndez fue tendencia debido a una foto en la que apareció vestida con una blusa o crop blanco de escote cruzado, con el que dejó ver sus brazos y sus curvas.

A pesar de que ella siempre ha sido delgada, y aunque para algunos siempre luce muy bien para el programa, otros opinaron lo contrario y se centraron en su peso, pues aseguraron que había perdido masa muscular.

De inmediato, los comentarios sobre su físico no se hicieron esperar. “Muy lindo el look pero se ve muy delgada, le queda grande”; “No sé si tiene problemas de salud o algo, se ve muy diferente”; “Con todo el respeto que se merece, esa delgadez no es salud, es enfermedad”; “Demasiado flaca hasta las bubis se le perdieron”; “Mary Méndez, está demasiado delgada. Noooo”, expresaron los cibernautas.