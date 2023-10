Marylin Patiño respondió las burlas por muerte de su exesposo: “justicia divina”

Marilyn Patiño se encuentra pasando por un momento amargo a causa de una gran pérdida que vivió. La sorpresiva muerte de su exesposo y padre de sus hijos, Héctor Fabián Bonilla Ulloa, tendría de luto a toda su familia.

Mostrándose desolada y con mucha confusión por lo sucedido, la actriz contó que, si bien no estaban juntos, esta noticia le quebró el corazón. Además, porque las causas del fallecimiento aún están siendo investigadas por las autoridades.

Varias personas, en medio del dolor que pasa la actriz, se han burlado de varios detalles que ha decidido contar a través de redes sociales. Sin embargo, con mucha valentía Patiño decidió no quedarse callada y responder ante quienes han hecho bromas de la situación por la que pasa.

Marilyn Patiño en el momento en que confirmó la muerte del padre de sus dos hijos. Fotografía por: Cortesía Redes Sociales

¿Qué le pasó a Marilyn Patiño?

La unidad investigativa de El Tiempo habría revelado que Bonilla, ganadero y comerciante, “fue una de las víctimas de una masacre en Caloto (Cauca), el pasado 16 de octubre”. A pesar de ello, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación continúa en indagaciones.

Mientras tanto, la actriz ha tenido que defenderse de aquellos que han convertido su situación en una burla: “Solo tengo algo para decirles a los que ahora se burlan de mí y de nuestra ‘desgracia’ mi lucha siempre ha sido de rodillas ante Dios y siempre me he levantado en victoria con cada una de las pruebas que me han llegado”.

Después añadió: “Mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo”. Esto último, como una forma de parafrasear el versículo de Efesios 6:12.

“No soy religiosa, soy creyente de la justicia y la verdad, doblo rodilla y me levanta mi padre en Victoria. Así que aquí públicamente pongo delante de ti señor a los burlones escondidos detrás de un perfil. Pasa con tu espada de fuego y haznos justicia divina”, continuó escribiendo en un post de su cuenta de Instagram.

“Lo declaró en el nombre de Jesús y no dejaré de doblar rodilla hasta que mis ojos vean la recompensa de los impíos. Sello estas palabras hoy en el nombre de yahwe (sic)”, remarcó Patiño.

Finalmente aseveró: “Cuida lo que sale de tu boca y de tu corazón. Vivimos en tiempos de justicia divina. Este mensaje solo lo entenderán los hijos de Dios”.