MasterChef 2024: La dolorosa ausencia que habrá este año y que dejó un sinsabor

MasterChef Celebrity Colombia, la versión criolla del famoso reality de cocina, se ha convertido en un fenómeno televisivo en el país. Desde su estreno en 2018, el programa ha cautivado a las audiencias con su mezcla de celebridades, gastronomía y alta competencia.

El formato del programa es simple pero efectivo: un grupo de famosos colombianos enfrentándose a una serie de retos culinarios, evaluados por un exigente jurado compuesto por chefs reconocidos.

MasterChef 2024: Sorpresas en esta edición

sin duda, el ingrediente principal del éxito de MasterChef Celebrity Colombia es la pasión por la cocina. El programa ha logrado despertar un interés por la gastronomía en el público colombiano, inspirando a muchos a experimentar en la cocina y a descubrir nuevos sabores.

Para la versión de este año, los famosos que decidieron lanzarse al ruedo y medirse en el programa de cocina más importante del país, vienen del mundo de la actuación, la comedia y la música.

Sabiendo que este es espacio donde las celebridades se quitan el glamour y se ponen el delantal para demostrar su talento culinario, la competencia con los nuevos participantes promete mucho.

Según la lista confirmada por RCN, estos son los 22 famosos que estarán en el programa: Victor Mallarino, Alejandro Estrada, Jacques Toukhmanian, Cony Camelo, María Fernanda Yepes, Carolina Cuervo, Paola Rey, Martina la peligrosa, Caterine Ibargüen, Vicky Berrío, Dominica, Ilenia Antonini, Juan Pablo Llano Brian Moreno, Andrés Toro, Camilo Sáenz, Ricardo Henao, Roberto Cano, Franko Bonilla y Gabriel Murillo, Marcela Gallego y Nina Caicedo.

A pesar de la emoción y las especulaciones que ya empiezan a notarse sobre lo que pasará en el reality, hubo una ausencia que dejó un sinsabor en los fanáticos del programa.

Se trata de la definitiva salida del chef chileno Christopher Carpentier, a quién varios continuaban esperando en esta versión.

Fue el mismo chef quien se encargó de afirmar que su retiro del programa de cocina se debía a que el año pasado tuvo un 2023 “muy duro”, al pasar por la separación de su pareja de 20 años, con quien tiene 4 hijos.

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello”, dijo.

A lo que añadió: “Yo no tenía quiroprácticos, masajistas y doctores constantemente en el camerino haciéndome terapias o ayudándome a parar para poder hacer el programa [...] No es un secreto que estar en Colombia solo y sin ver a mis hijos, así como todo el tema del divorcio, me pasó la cuenta físicamente”.

El chileno también dijo que su dolor llegó a ser tan fuerte que “Yo caminaba 10 pasos y tenía que llevarme dos personas, una de cada brazo”.