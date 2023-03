Claudia Bahamón: El drama que vivió grabando Masterchef Celebrity

El pasado 25 de enero se confirmó la lista de los famosos que harán parte de la nueva versión del reality MasterChef Celebrity, uno de los más vistos por los colombianos y el cual siempre mueve muchas pasiones.

Te puede interesar: Daniela Ospina confiesa el difícil momento que vive con su hija: “Es una niña”

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Si bien muchos dicen que los famosos están acostumbrados a comer platos con muy buena sazón y creativos, esta vez todas sus habilidades estarán a prueba con cada uno de los desafíos que tendrán que superar en el fogón.

Claudia Bahamón y Masterchef Celebrity 2023: ¿Qué sucedió?

Con el paso del tiempo, el programa ha ido tomando fuerza y sin duda, es uno de los realitys que más ponen a prueba la paciencia, el trabajo en equipo, el conocimiento individual y el sazón de cada uno de sus participantes.

Parte del éxito de este es sin duda la personalidad y belleza de Claudia Bahamón, quien lleva conduciendo el programa desde hace varios años y con el tiempo ha ido forjando el cariño tanto de los participantes como de los televidentes.

A través de redes sociales, la presentadora ha contado algunas anécdotas que ha tenido que pasar en el programa y una de ellas estuvo relacionada con la edición de este año.

Bahamón se refirió a un problema que tuvo con su pelo y dio varios detalles sobre de lo que tuvo que hacer para que nadie se diera cuenta.

Siempre con buena actitud y risas, mediante las historias de su cuenta de Instagram dijo que durante la pandemia y el confinamiento luchó con la caída de su pelo.

“Desde la época de la pandemia, no les puedo explicar el proceso de recuperación con el pelo, que he vivido. En la pandemia se me cayó el pelo, como si estuviera en posparto, porque la última vez que se me cayó el pelo así fue después de dar a luz a mi segundo hijo. Se me cayó la mitad del pelo”.

Destacó que no sabía qué le pasaba y si tal vez ese cambio tan grande había sido culpa del estrés, sin embargo, además de que se le caía, empezó a quebrarse y ponerse peor. “Además de que se me cayó el pelo, no sé si era el estrés o qué carajos, pero las puntas, la textura, era como que se reventaba todo el tiempo. No entendía qué me pasaba”.

Después, aseguró que los dos ‘Masterchef’ que llegaron después fueron muy fuertes para ella debido a este problema: “Los dos ‘MasterChef’, que vinieron después de la pandemia, fueron un desastre para mi pelo. Cuando estoy haciendo ‘MasterChef’, es un desastre, porque el pelo tiene todos los días mucho secador, planchas, wafleras, el calor, es todo el día. Si no lo preparo bien, se maltrata un montón”.

Después aseguro que en 2021 hizo el programa básicamente “sin pelo” después reveló que de hecho en el siguiente parecía que tuviera una melena pero no eran extensiones “porque estaba calva”.

“Ya no hay extensiones, ya está mi pelito, naturalito (risas). Natural, natural; no, porque tengo color. Pero tengo volumen, está sano, saludable y cuidado”, finalizó.