Claudia Bahamón hizo llorar a María Fernanda Yepes con “cruel” pregunta: ¿qué le dijo?

Más que un simple reality de cocina, MasterChef Celebrity Colombia 2024 ya se perfila como un programa en el que las emociones están a tope, debido a la vulnerabilidad y compromiso que muestran los famosos en cada reto de esta edición.

Así lo demostró el más reciente reto de eliminación que dejó por fuera al comediante Gabriel Murillo, quien se convirtió en el segundo participante en dejar la competencia, tras Camilo Saénz.

¿Qué le preguntó Claudia Bahamón a María Fernanda Yepes en MasterChef Celebrity?

Sin embargo, antes de conocer que Murillo sería el escogido para abandonar “la cocina más importante del mundo”, la tensión alcanzó su punto más alto cuando Claudia Bahamón hizo llorar a la actriz María Fernanda Yepes con una pregunta inesperada y profundamente incómoda. Bahamón, conocida por su estilo directo, se dirigió a Yepes cuestionando su compromiso y motivación en la competencia.

“Yo quiero hablar de tú a tú contigo. Hay momentos en los que yo siento que tú sí quieres estar y que quieres competir, y que quieres darla toda. Y hay momentos en donde yo digo se está rindiendo. Yo necesito saber si esta mujer si esta mujer si viene a competir, si se quiere ganar esto, si quiere superarse día a día, entonces ¿hoy quieres quedarte?”, preguntó la presentadora, en un momento que dejó a todos los presentes en vilo.

¿Qué respondió María Fernanda Yepes?

Yepes, visiblemente afectada, rompió en llanto mientras confesaba sus inseguridades y miedos, asegurando que su deseo de permanecer en el programa era genuino.

“No me quiero ir del programa, así haya parecido el reto pasado que no me importaba, eso no es cierto. Les pido disculpas si creen o se interpretó que no me importa, todo lo contrario, me importa mucho estar aquí”, fue la respuesta de la actriz.

La situación se volvió aún más emotiva cuando Jacques Toukhmanian se acercó para consolarla con un abrazo, un gesto que fue seguido por los aplausos solidarios de sus compañeros.

Así, este episodio no solo resaltó las presiones y emociones intensas que viven los participantes, sino también la humanidad detrás de cada competencia. En redes sociales, la reacción fue inmediata, con seguidores divididos entre el apoyo a Yepes y la crítica hacia Bahamón por su pregunta aparentemente insensible.