¿Está bien? Este fue el accidente que alejó a Martina La Peligrosa de MasterChef

MasterChef Celebrity es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, teniendo en cuenta la cantidad e importancia de los famosos que este año se animaron a formar parte de “la cocina más importante del mundo”. Una de las participantes de este año es Marta Liliana López Llorente, más conocida como Martina La Peligrosa.

Esta artista, que además de cantante es modelo y actriz, llegó con un gran peso a esta edición de MasterChef: el triunfo de su hermana, Adriana Lucía, en la versión de 2020. Sin embargo, según lo han dicho los jurados y los mismos seguidores del programa, Martina no tiene nada que envidiarle a su hermana, ya que ha demostrado en varios tramos de la competencia su increíble talento en el arte culinario, especialmente en el mundo de la repostería (postres).

¿Qué le pasó a Martina La Peligrosa en MasterChef Celebrity?

Es tal la importancia de Martina para el reality, que generó gran angustia su ausencia durante cuatro capítulos seguidos. “¿Eliminaron a Martina La Peligrosa?”; “¿Y Martina dónde está?”; “¿Qué pasó con Martina? No ha estado durante varios capítulos”, fueron algunas de las preguntas que hicieron los televidentes en redes sociales, ante la ausencia de Martina La Peligrosa del programa.

Por esto fue un alivio cuando los fanáticos de MasterChef Celebrity volvieron a ver a la cantante en la cocina. Al aparecer ante cámara, Claudia Bahamón la saludó y le pidió que fuera ella misma quien contara lo que le había pasado.

“Resulta que yo me senté frente al espejo, me vi los ojos muy rojos y me iba a aplicar unas gotitas en el ojo, pero yo venía de otro lado (del baño) con otras cosas en la mano, dentro de ellas unas gotas que uno echa en el sanitario para evitar los malos olores y terminé poniéndomelas dentro del ojo”, dijo Martina con una risa nerviosa.

Te puede interesar: ¿Molesta? Así reaccionó Dominica al ver a Alejandro Estrada llorar en Masterchef

Por supuesto, al conocerse el error, la artista tuvo que ser revisada por profesionales en la salud para saber en realidad cuál fue la gravedad de la situación y así poderla tratar de forma correcta.

Afortunadamente, los ojos de Martina no recibieron daño alguno y ya puede seguir preparando platillos en la cocina de MasterChef Celebrity. Cabe recordar que, como es regla, ante la larga ausencia que tuvo, la cantante portará ahora el delantal negro y se instala directamente en la prueba de eliminación.