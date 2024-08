Cruce entre Cony y Adria en MasterChef generó controversia: “Es el colmo”

Cony Camelo ha traído una dosis de energía y polémica a la cocina de MasterChef Celebrity. Conocida por su espontaneidad y su carácter fuerte, la actriz colombiana no ha dejado a nadie indiferente con sus opiniones y su forma de enfrentar cada desafío culinario.

Su presencia en el programa ha generado un sinfín de comentarios, tanto positivos como negativos, pero lo que es innegable es que Cony ha logrado captar la atención del público y convertirse en una de las concursantes más comentadas de la temporada.

¿Qué hizo Cony en MasterChef?

Desde su llegada a MasterChef, la actriz ha demostrado tener una pasión genuina por la comida y un deseo de aprender y mejorar sus habilidades culinarias. Sin embargo, su falta de experiencia en la cocina ha quedado en evidencia en varias ocasiones, lo que ha generado momentos de tensión y frustración tanto para ella como para los jueces.

A pesar de los obstáculos, Cony ha continuado llevando las técnicas que ha aprendido al atril y ha mostrado una gran determinación por alcanzar sus metas.

Sin embargo, en un nuevo reto de caja misteriosa, los televidentes la volvieron a poner en tendencia, pues hizo un comentario que a varios les molestó.

A través de Twitter (X), los seguidores del programa dejaron su opinión sobre su reacción ante la devolución de la chef Adria, luego de probar su plato de pasta, pues hubo ciertas técnicas que a ella no le gustaron mucho.

“Bueno, me parece que la pasta no está cocinada uniformemente, si te das cuenta hay algunos trozos crudos y el queso a mí me gusta más para aportar sabor no para decorar, me parece un desperdicio ponerlo en el plato, entonces sí te sugiero que lo pongas dentro de la pasta”, señaló Adria.

Ante ello, Cony se mostró confundida al preguntar cómo poner el queso dentro de la pasta ya que lo tomó de una forma muy literal, a lo que la chef mexicana le aclaró que se refería “arriba de la pasta”.

Luego de la devolución del chef Nicolás y de Jorge Rausch, la actriz también los interrumpió defendiendo su plato y destacando que lo que la tranquilizaba era que le había quedado rico, pues ellos dos sí se lo destacaron a pesar de algunas correcciones.

Sin embargo, en las entrevistas personales, el comentario que molestó a los televidentes fue el que dio Cony luego de terminar, pues con un gesto de incomodidad dijo: “Pues si a Adria no le gusta la lluvia [de queso...”, dejando entre ver que no le iba a dar mucha relevancia al comentario.

Ante ello, los usuarios de Twitter (X) no perdieron oportunidad y comentaron sobre ello: “Cony es el colmo, para qué pide ayuda si después no le gusta lo que le dicen”; “Cony por qué cree que puede sacudirse el comentario de Adria LA JUEZ de la competencia?”; “PERO SI ADRIA NO LE GUSTA???? Esa actitud por favor!”; “La chef Adria después de darle unos comentarios al plato de Cony”; “Adria con Cony, todos los retos”.

Nea? Cony por qué cree que puede sacudirse el comentario de Adria LA JUEZ de la competencia???#MasterChefCelebrity