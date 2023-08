‘MasterChef’: ¿cuánto ganan los famosos que participan en el programa?

A través de RCN es posible ver todas las noches el concurso de cocina MasterChef Celebrity. En él, varios famosos compiten preparando los mejores platillos y logrando destacar sobre los demás para ser los ganadores de cada reto.

En esta edición, nuevamente está como presentadora Claudia Bahamón y el jurado, una vez más, está conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

Fueron más de 20 los famosos que estaban en competencia y, con el pasar de las semanas, van saliendo uno a uno hasta que queden aquellos que se consideran los mejores para ganarse un cheque de 200 millones de pesos colombianos.

MasterChef es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Fotografía por: Captura de pantalla

¿Cuán ganan los famosos de ‘MasterChef’?

En el mundo de los realities hay una incógnita que muchos suelen hacerse relacionado con el bolsillo de las personas que participan.

En el caso de MasterChef Celebrity el tiempo de permanencia en el programa puede ser extenso, por lo que sería extraño que no recibieran una compensación económica que los ayude a solventarse por el periodo que estén allí.

Las dinámicas pueden variar, pero, para el caso de esta producción del Canal RCN, un usuario de TikTok con el usuario JC Televidente reveló algunos de estos detalles que tienen que ver con la paga.

A través de un video JC indicó que, además de los 200 millones que se lleva el que resulte ganador, también les hacen un reconocimiento en salarios que pueden ir desde los 5 a los 20 millones de pesos colombianos.

“La mayoría cobran entre 5 y 20 millones de pesos, pero esto puede variar según su fama, popularidad y el rating que producen, incluso si lo negocian así según el tiempo que duren en el programa” se explicó en el clip.

Pelea en MasterChef entre Juan Pablo Barragán y Daniela Tapia

Los concursantes llegaron a un nuevo reto creativo en el que ‘Nela’ fue la encargada de armar las parejas que trabajarían para no llevarse un delantal negro.

Sin embargo, esto no fue lo que se robó la atención de los televidentes, sino una pelea que tuvieron dos de los participantes al inicio del capítulo.

Antes de que ‘Nela’ conociera de qué se trataba su ventaja, Claudia Bahamón hizo varias preguntas, entre ellas ¿Quién era el más flojo?, cuestionamiento que lo dirigió a la cubana Daniela Tapia.

Sin tapujos ni pensarlo mucho, la actriz respondió: “pues sinceramente, el que a veces no ha sobresalido mucho en sus platos es Barra”, palabras que llegaron a molestar y herir al también actor Juan Pablo Barragán, pues todo se entendió como que él era el “flojo” del programa.

En medio de la polémica respuesta, Diego Sáenz le preguntó a Barragán qué pensaba de Tapia a lo que él respondió: “Bueno, es que solamente me gusta dirigirme a la gente que siempre ha venido a clase. Si alguien me ve flojo, es porque yo soy el reflejo de esa persona”, haciendo referencia a los días en los que la cubana no estuvo presente por enfermedad.