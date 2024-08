Esta es la enfermedad que tiene Juan Pablo Llano: ¿por esto se desmayó en MasterChef?

MasterChef Celebrity ha vuelto a capturar la atención de los colombianos, ofreciendo no solo emocionantes desafíos culinarios, sino también historias personales que resuenan con la audiencia. Una de esas historias es la del actor y modelo Juan Pablo Llano, quien ha demostrado una impresionante fortaleza y resiliencia en el programa, a pesar de enfrentar serios problemas de salud.

Llano, conocido por su físico atlético y su carisma, reveló en una entrevista en 2017 que padece de discopatía, una dolorosa condición hereditaria que afecta los discos intervertebrales. Esta enfermedad ha alterado significativamente su vida, llevándolo a modificar sus hábitos y su estilo de vida, especialmente en lo que respecta a la actividad física.

En la entrevista, Llano explicó que su condición es tan severa que algunos de sus discos lumbares prácticamente desaparecieron. “No están. Es algo que ocurre, no es algo que pase por exceso de deporte ni por malas posiciones, es algo que iba a pasar en mi cuerpo”, explicó el actor, subrayando la inevitabilidad de su condición.

A pesar de estos desafíos, Llano no ha permitido que su enfermedad lo detenga. Aunque ha tenido que “rediseñar ese estilo de vida deportivo” que lo ha acompañado toda su vida, su participación en MasterChef Celebrity es prueba de su esfuerzo y valentía.

¿Qué le pasó a Juan Pablo Llano en MasterChef Celebrity?

Sin embargo, la competencia no ha sido fácil. En el episodio del pasado 15 de agosto, Juan Pablo Llano vivió un momento crítico al desplomarse en plena prueba.

Llano, quien lideraba el equipo verde, compuesto por Ilenia Antonini, Roberto Cano y Nina, comenzó a sentirse mareado desde el inicio del reto, pero decidió no detenerse para cumplir con el desafío.

“Trato de aguantar y me acuerdo solo del momento en el que me agarro a Ilenia y le digo que me voy a desmayar”, recordó el actor en las entrevistas individuales. Finalmente, su cuerpo no resistió y se desplomó en su estación, frente a sus compañeros.

Te puede interesar: Paola Rey estalla en ‘MasterChef’ tras decisión de Dominica Duque: “Me voy”

La situación generó una gran tensión en el set, con Ilenia y Roberto corriendo a sostener a Llano antes de que los paramédicos intervinieran. Según la producción del programa, el actor sufrió un bajón de azúcar y deshidratación, lo que provocó el desmayo. Afortunadamente, después de recibir atención médica, se confirmó que Llano se encuentra en buenas condiciones de salud.

Así, Juan Pablo Llano ha demostrado, tanto en su carrera como en su participación en MasterChef Celebrity, que la verdadera fuerza no se mide solo por el físico, sino por la capacidad de adaptarse y seguir adelante, incluso ante las adversidades más difíciles. Su historia es un recordatorio poderoso de que, a pesar de las dificultades, es posible encontrar maneras de continuar y triunfar.

*Contenido generado con asistencia de la IA.