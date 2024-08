¿Juan Pablo Llano está molesto con Cony Camelo?: “Le metió veneno”

MasterChef ha sabido mantener a la audiencia al borde de sus asientos con cada temporada. La dinámica entre los participantes, las pruebas desafiantes y los momentos de tensión son ingredientes clave para el éxito de este programa.

En la reciente edición, la mayoría de participantes han dado todo de sí para lograr buenos platos y demostrar lo mucho que han aprendido en la cocina más importante del país.

MasterChef: ¿Juan Pablo Llano está molesto con Cony Camelo?

Uno de los más destacados ha sido Juan Pablo Llano, con su carisma y experiencia, ha demostrado ser un fuerte contendiente en la competencia.

Su habilidad para liderar equipos y su conocimiento culinario lo han posicionado como uno de los favoritos. Por otro lado, Cony Camelo ha mostrado una gran pasión por la cocina, a pesar de no tener una formación profesional en el área.

Sin embargo, su entusiasmo y creatividad la han llevado a superar diversos desafíos tal y como el último al que se enfrentó en parejas.

En el más reciente capítulo, Juan Pablo, quien tenía el pin de inmunidad fue el encargado de unir a las parejas para que se enfrentaran a un nuevo reto culinario.

Primero, Alejandro Estrada y Dominica Duque fueron elegidos, ya que él quería observar su desempeño en condiciones complicadas. Posteriormente, la selección incluyó a Martina ‘La Peligrosa’ y Roberto Cano. Después, se eligió a Vicky Berrío y Nina Caicedo, y finalmente, Ilenia Antonini y Paola Rey fueron anunciadas.

Mientras estaba decidiendo quienes estarían juntos, quedaban únicamente cuatro de sus compañeros, Jacques Toukhmanian, Marcela Gallego, Franko Bonilla y Cony Camelo, por lo que al decidir con quien se quedaría cada uno, hizo un comentario que Cony no entendió de dónde venía.

“¿Tú y Franko no han trabajado juntos?”, preguntó él a lo que la actriz respondió: “¿Qué?”.

Al oír la pregunta del actor y observar la expresión corporal de la actriz, los demás participantes no tardaron en comentar. De hecho, Carolina Cuervo señaló que no podía disimular su frustración, ya que era claro que no deseaba formar pareja con Franko Bonilla.

En su testimonio individual, Cony Camelo compartió abiertamente sus opiniones sobre el comediante y aseguró: “Sin dudas no me parece el mejor cocinero”

En medio de una risa sarcástica, Llano le dijo: “Y sabes por qué te lo digo” a lo que Camelo en entrevista en privado aseguró que no tenía ni idea por qué el actor le había dicho eso.

Después, Marcela Gallego lanzó otro comentario, en su entrevista personal, en la que señaló que si bien le pareció que Juan Pablo Llano había dejado bien las parejas, a la única que “le metió veneno” había sido a la de Cony.

Pocos minutos después, comenzó la preparación en la que el cerdo se convirtió en el centro de atención. Más tarde, se reveló que la pareja compuesta por Alejandro Estrada y Dominica Duque había ganado los pines de inmunidad.