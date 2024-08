Martina la Peligrosa habló de presión por su hermana en MasterChef: “Muy fuerte”

En MasterChef, Martina La Peligrosa, ha demostrado ser una de las participantes más fuertes de la competencia en la cocina, pues ha llevado su creatividad y pasión al mundo de la cocina, demostrando que sus talentos no se limitan solo al escenario.

Su participación en MasterChef Celebrity, ha revelado una faceta poco conocida de ella pero muy clara en que la mezcla de sabores y la creatividad han hecho parte de sus platos.

¿Qué le pasó a Martina la peligrosa?

El programa MasterChef se ha convertido en una plataforma popular para que celebridades de diversas áreas muestren sus habilidades culinarias. En esta temporada, Martina ha destacado por su actitud entusiasta y su disposición para aprender.

Aunque su experiencia en la cocina no es tan extensa como su trayectoria musical, ha demostrado un fuerte deseo de mejorar y un enfoque dedicado en cada desafío. Su participación ha sido un punto de atracción para los fans, quienes están ansiosos por ver cómo se desenvuelve, teniendo en cuenta que su hermana Adriana Lucía fue la ganadora de una de las ediciones.

Teniendo en cuenta que su hermana dejó la vara tan alta, para la cantante no fue tan fácil empezar debido a las comparaciones y bromas que le hacían por ello y justamente de eso habló en sus redes.

Realizando la dinámica de caja de preguntas y respuestas, hubo una en particular que la famosa quiso aclarar y esta fue en relación con la sazón de su hermana Adriana.

-“¿Sentiste presión en MasterChef porque tu hermana fue la ganadora?”, le preguntaron.

“A mí desde el principio empezaron a montármela, pero las cosas caen por su propio peso, o sea, es como si yo dijera ‘ay siento presión porque nací en el Carito y mi hermana también, ay siento presión porque yo soy mujer y ella también es mujer y yo también, ay siento presión porque ella canta y yo también’, o sea, yo nunca he sentido presión por eso, presión no es la palabra”, empezó diciendo.

Después continuó diciendo “yo por mi hermana no siento sino admiración y mucha inspiración, ella me inspira mucho. Yo siento que se siente mucha presión en MasterChef pero no por ser hermana de, sino porque hay mucha competencia con uno mismo y todos los días quieres ser mejor y quieres hacer las cosas bien y quieres convertirte en chef en unos meses”.

Luego finalizó diciendo que, en el programa se siente presión es porque “eso es una presión muy fuerte, la presión mental, la presión física, el cansancio, todo es una presión, menos que mi hermana sea mi hermana”.