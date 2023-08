“MasterChef muestra su verdadera cara”: Carolina Acevedo sigue avivando críticas

La presión en la cocina de MasterChef va siendo cada vez más grande y ahora que ya se conoce el top 10 de la competencia, en el que entró Carolina Acevedo, los jurados también afinaron sus comentarios para juzgar cada plato.

En esta nueva etapa, cada uno de los participantes se ha ido acoplando, no solo a los fogones y recetas tanto saladas como dulces, sino a la manera de ser de sus compañeros y la de Carolina Acevedo ha causado revuelo en redes.

¿Qué pasó en MasterChef con Carolina Acevedo?

A pesar de que todos digan que son colegas en la cocina, no es un secreto que la rivalidad es latente y todos se quieren convertir en los próximos MasterChef Celebrity Colombia.

Por ello, la actriz se ha venido esforzando para sacar sus mejores platos, sin embargo, no con todos ha logrado sorprender el paladar de los chefs.

El último capítulo de MasterChef despertó varios comentarios sobre Carolina Acevedo y su polémica actitud en el programa. Fotografía por: Montaje Cromos - Captura de pantalla

En el último episodio del reality, Acevedo se llevó varias críticas a raíz de su actitud, pues si bien no estaba bien de salud y tenía un dolor abdominal fuerte, varios aseguraron que esa solo fue una “excusa” para mostrarse “consentida” y “caprichosa”.

Esta vez, los jurados pidieron postres saludables, por lo que Carolina quiso seguir esa idea al pie de la letra, y realizar una torta de banano y chocolate completamente saludable; lo que ella no se esperaba, era que se quedara encerrada en la alacena y que además, juzgaran fuertemente su preparación.

En un primer momento, se notó la molestia de la actriz con el chef Christopher Carpentier, al cerrarle la puerta de la despensa y quitarle tiempo “Christopher me cierra la puerta y me rayé, me puse a llorar”.

A partir de allí, la actitud de Carolina llamó la atención, pues aunque siempre se le ha visto motivada sacando sus platos, esta vez estaba enojada.

Luego de que terminaran los platos, cada participante pasó al atril y los comentarios sobre el plato de Acevedo no le cayeron muy bien, por lo que hicieron que pensara que se llevaría delantal negro, cosa que no pasó, dejando una gran incógnita incluso, en las mismas celebridades.

-“¿Dónde usaste la leche?”, preguntó Carpentier.

-“Pues en la masa, ahí está”

-“Me siento comiéndome una torta ya hecha por el nazi de la salud, es que no sabe a nadita”, dijo Nicolás de Zubiría.

-“Me cuesta la mezcla (...) me está matando”

Luego, cuando Jorge Rausch le preguntó por qué estaba estresada, a lo que la respuesta de la actriz fue darles la espalda e ir a su estación, sin responder nada.

Ante la escena, en redes sociales, varios usuarios criticaron la actitud de la colombiana y su manera de responder a los jurados y hablar de sus compañeros: “MasterChef muestra su verdadera cara”; “Qué insoportable Carolina Acevedo, debieron castigarla con delantal negro”; “En cada capítulo Carolina Acevedo me desespera más, que señora tan prepotente”; “Odio que Carolina sea tan subidita, en realidad no es la maestra de la cocina”; “Darle la espalda a los chefs debería ser castigado, ella está recibiendo los comentarios, no es nada personal”, fueron algunos.