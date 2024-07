¿Quién es el esposo extranjero de María Fernanda Yepes? Esto nos reveló

MasterChef Celebriy ha sido uno de los retos más grandes a los que María Fernanda Yepes se ha enfrentado, pero uno de los que más ha aprendido.

Te puede interesar: Andrea Serna y la ‘encarada’ a Karoline por lo que hizo en ‘Desafío XX’: ¿Qué pasó?

Aquí encuentras más contenidos como este

Yepes, reconocida por su papel protagónico en la serie “Rosario Tijeras” y otros más, sorprendió a sus seguidores en abril del 2022 al revelar su matrimonio con el argentino Nicolás Rodríguez.

¿Quién es el esposo de María Fernanda Yepes?

La actriz, quien también ha brillado en producciones como “Oscuro deseo” y “María Magdalena”, le contó a Cromos que su encuentro con ‘Nico’, como le dice de cariño fue un momento muy especial.

“Nuestro encuentro fue muy lindo”, empezó diciendo. “Nosotros nos conocimos en México, en casa de unos amigos en la reserva de Sian Ka’an, y fue muy bonito porque él a mí nunca me preguntó yo qué hacía y pues fue perfecto porque ahí empezamos como a hablar y a comenzar un romance”.

Después destacó que alguna vez, una persona le pidió una foto y Nicolás se quedó cuestionando por qué y para qué y ahí fue cuando ella le contó que en realidad era actriz.

“Digamos que nuestro encuentro fue muy puro, muy real, fue muy del ser, fue un encuentro de dos almas y yo siento que cuando vi a Nico yo lo reconocí, vi sus ojos, él los míos y desde el día uno, cuando nos conocimos yo siento que nos casamos; nuestras almas se unieron” contó la actriz a Cromos.

María Fernanda Yepes también reveló que en realidad, antes de conocer a quien hoy la acompaña en su vida había interpretado el papel de María Magdalena, y su conexión con su historia y con esa espiritualidad fue tanta que llegó a pedirle a ese hombre que tanto deseaba tener como pareja.

Fotografía por: Cromos captura de pantalla

“Esto va a sonar cursi pero yo a María Magdalena le recé por mi Jesús, por ese compañero álmico (...) a mí me marcó mucho María Magdalena tanto que como Rosario Tijeras, porque una me llevó a la oscuridad y la otra a la luz y a reencontrarme con mi lado femenino y con mi esencia (...) yo recé desde el fondo de mi corazón por encontrar ese compañero donde no hubiese una competencia, ni un juego de poder y donde nuestras almas fluyeran sin ningún esfuerzo y así llegó Nico a mi vida, sin esperarlo”.

Igualmente, contó que sin esperarlo, el argentino le pidió matrimonio, algo que ella a sus 40 años ella pensaba que ya no iba a pasar “pero sí pasó y el amor verdadero sí existe y yo creo que es muy bonito porque yo pienso que depsués de haber hecho un trabajo muy bonito conmigo, apareció esa pareja correcta para mí y bueno ya llevamos 4 años de relación”.