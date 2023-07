‘MasterChef’: se abrió el ‘ring’ de pelea con Martha Isabel Bolaños, ¿qué pasó?

MasterChef Celebrity es un concurso en donde las celebridades colombianas muestran sus dotes en la cocina. Aquel que logre innovar y sorprender a los jurados durante la mayor parte del programa, será quien se lleve el título de ganador.

En esta edición comenzaron 24 participantes y ya se han llevado a cabo varias eliminaciones, dejando un sinsabor en aquellos que todavía quedan, pero también, alegría de sentirse cada vez más cerca del premio final.

Una de las concursantes que aún se encuentra en competencia es Martha Isabel Bolaños, conocida como la ‘Pupuchurra’ y la cuál, ha tenido varias discusiones con sus compañeros a lo largo del programa.

Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ aseguran que “a nadie le gusta trabajar con Martha”. ¿Qué pasó ahora? Fotografía por: Cortesía RCN Televisión

Martha Isabel Bolaños y su nueva pelea en ‘MasterChef’

Una nueva prueba de la caja misteriosa se realizó en capítulo pasado de la competencia. En ella, los participantes tuvieron que hacerse en pareja para cocinar algo creativo que tuviera el horno microondas como utensilio principal.

Durante dicha prueba a Bolaños le tocó emparejarse con el ‘Negrito’ y los dos, ya tenían un historial de discusiones pues Martha Isabel le había expresado que él era un hombre “machista”, lo que ocasionó un fuerte roce de palabras.

En esta ocasión, al conocer que el influencer sería su pareja dijo que “ante lo que uno no puede controlar, hay que soltar”, con lo que dejó ver que el socio de trabajo no era del todo de su agrado.

Mientras cocinaban, intercambiaron algunas opiniones acaloradas sobre la preparación del menú, lo que puso de mal genio a la actriz y, nuevamente, soltó un comentario intenso contra el creador de contenido.

“Yo sí lo siento machista… lo siento mandoncito y con esa clase de machismo no funciono”, afirmó Martha Isabel Bolaños.

¿Quién fue el último eliminado de ‘MasterChef’?

El capítulo 55 de MasterChef se presentó el pasado jueves. Un reto de eliminación se jugó y uno participante salió de la competencia.

Durante el último episodio del programa transmitido por RCN, Laura tuvo algunos inconvenientes para presentar un buen plato. Primero, tropezó y regó parte de su plato, sin embargo, se puso de pie para continuar.

“No me importó ni siquiera el golpe… El plato, horrible; se me riega todo, es como…”, contó Barjum. Posteriormente, los jueces criticaron lo que hizo, ya que no tuvo la mejor presentación; incluso, uno de los utensilios estaba sucio.

Además, le señalaron que presentó una receta muy sencilla para ser un reto de eliminación en el que debía buscar algo que sorprendiera un poco más a los jueces.