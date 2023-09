¿MasterChef sin Claudia Bahamón? La jugosa oferta que recibió para dejar RCN

Claudia Bahamón es considerada como una de las presentadoras de televisión más queridas en Colombia, muchos la esperan año tras año cuando llega el momento en el que ‘MasterChef’ regresa a la parrilla, y ahora se encuentran trasmitiendo la más reciente temporada de su versión ‘Celebrity’.

A través de sus redes sociales, la huilense ha mantenido a su seguidores al tanto de su vida en Estados Unidos y de su trabajo fuera de la televisión.

¿Claudia Bahamón podría dejar MasterChef?

Además de trabajar por el medio ambiente y crear conciencia del mismo, la empresaria es una de las modelos favoritas de los colombianos, por lo que ha logrado enamorar a todos los televidentes y celebridades que han pasado por el reality de cocina más importante del país.

En una entrevista reciente, Bahamón reveló que a pesar de llevar mucho tiempo trabajando en RCN, no es un secreto que le han llegado más ofertas para participar en otros proyectos.

En entrevista con la reconocida Diva Rebeca, la presentadora respondió una de las dudas que no solo tenía ella, sino muchos seguidores.

Claudia Bahamón confesó que tuvo ofertas en el pasado para dejar RCN pero ¿ realmente lo haría?. Esto dijo. Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

-“Venga. ¿Usted sigue creyendo en RCN? ¿No la han llamado de Caracol?”, le preguntó ‘Diva’,

Ante ello, Claudia respondió que: “Fíjate que sí, pero sigo creyendo en RCN. Hemos estado en contacto en algunas oportunidades, pero eso fue hace rato, ya no. Tampoco me gusta decir mentiras que es que me llaman todos los años a ofrecerme, no”.

Después agregó que con Caracol Tv “sí hemos tenido un par de conversaciones en años pasados, pero estoy agradecida con el Canal RCN y ahí estoy. Creo en mi canal”.

Aunque actualmente está radicada en Estados Unidos, cada que inician las grabaciones de MasterChef, ella es la primera que viaja y se organiza para poder grabar sin inconvenientes.

Cabe destacar que en ocasiones anteriores, ha sido la misma presentadora la que ha dicho que adora hacer parte de este programa de cocina, pues a través de él, ha logrado conocer a varios famosos con los que antes no se había cruzado y, seguramente por la carrera no lo habían hecho.

Además de ser la presentadora, a Bahamón también la han puesto a cocinar en unos pocos capítulos, demostrando que no solo se puede defender muy bien en los fogones, sino que además, es muy competitiva cuando se trata de que la midan en alguna tarea o en ganar un premio.

Por lo pronto, queda claro que la huilense está feliz en RCN y no piensa aceptar otro proyecto que la aleje de MasterChef Celebrity.