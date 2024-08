MasterChef y el ‘garrafal’ error de RCN que dejó al descubierto próximo eliminado

MasterChef Colombia, ha tenido una nueva temporada llena de sabor, emociones y sorpresas. Desde su estreno, el programa ha cautivado a la audiencia con una combinación de retos culinarios cada vez más exigentes y la participación de un grupo de celebridades dispuesto a demostrar sus habilidades en la cocina.

Una de las novedades más destacadas de esta edición fue la incorporación de la chef mexicana Adria Marina al jurado. Su llegada aportó una perspectiva internacional y un estilo culinario diferente, complementando a la perfección el equipo conformado por Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

MasterChef: ¿Quién será el último eliminado?

Los tres jueces se han convertido en los protagonistas de momentos memorables, con sus comentarios ácidos, los elogios y las exigencias, que han mantenido a los televidentes al borde de sus asientos.

Sin embargo, un error de este 2 de agosto de parte de RCN, develó cuál podría ser el próximo famoso en salir de la competencia.

A pesar de que todos los participantes estén comprometidos con la cocina y con hacer de sus recetas las mejores que hayan probado los jueces, poco a poco han ido saliendo varios de ellos.

Con la expectativa de quién será el siguiente eliminado, el canal RCN se adelantó con lo que sucederá y le contó a los televidentes qué famoso se despide de la cocina.

Según las imágenes, el actor y productor Víctor Mallarino será el famoso en despedirse de MasterChef, no sin antes salir rodeado de aplausos y abrazos de parte de sus compañeros.

En una publicación hecha en el perfil oficial del programa, se escuchó decir al actor: “Lamentablemente, este es mi último día en ‘MasterChef Celebrity’”, por lo que muchos en redes aseguraron que el canal no había editado bien esa cápsula y habría dañado todo el foco del capítulo de eliminación.

Si bien, a los pocos minutos la publicación fue eliminada, hubo usuarios que alcanzaron a capturar evidencia del posteo y lo difundieron en redes sociales.

Por supuesto que los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios, pues muchos estaban a la expectativa de lo que iba a pasar en el reto de eliminación, en el cual habían muchos favoritos.

“Ay no, pero cómo me van a hacer ese spoiler tan horrible”; “creo que tenemos a un nuevo desempleado en el país”; “todos somos humanos y cometemos errores”; “esta no me la esperaba”, fueron algunos de los más destacados.