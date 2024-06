Polémica en MasterChef: Famosos reaccionaron a conflicto entre Camilo y Franko

La sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia empezó con momentos emocionantes, retos culinarios desafiantes y, por supuesto, alguna que otra rencilla entre los participantes.

Uno de los episodios más memorables, sin duda, fue el reto de la primera salvación, donde se desató una fuerte controversia entre el actor Camilo Sáenz y el comediante Franko Bonilla.

¿Qué pasó en MasterChef 2024?

Todo comenzó durante el reto de salvación, donde los cocineros en delantal negro se enfrentaron a la posibilidad de ser eliminados. Inicialmente, las reglas indicaban que cada participante debía preparar un plato individual para salvarse.

Sin embargo, en un giro inesperado, el programa decidió cambiar las reglas y poner a los cocineros a continuar la receta de su compañero, reglas que dejó a todos descolocados.

A la receta de Camilo Sáenz llegó Franko Bonilla, una combinación que desde el principio parecía generar cierta tensión, pues el comediante no tenía idea de cómo continuar la receta que ya había empezado el actor.

Las diferencias en sus personalidades y estilos culinarios se hicieron evidentes de inmediato, dificultando el resultado. Una vez todos regresaron a su plato, el actor se vio molesto por lo que encontró pues aseguró que el comediante no le había aportado mucho a su receta.

Una vez Camilo Sáenz pasó al atril, para ser evaluado por su plato, sus palabras generaron controversia entre el resto de participantes, pues no estuvieron muy de acuerdo con “culpar” a Franko por el mal resultado, que según él había tenido en su plato.

“Este compañero está horrible”, señaló Jacques Toukhmanian, tan pronto escuchó hablar a Sáenez. Después, Alejandro Estrada señaló “no estoy de acuerdo con lo que hizo Camilo, no me parece que sea la actitud”.

Incluso la misma Claudia Bahamón le preguntó si decía en serio que había sido un “desastre” todo cuando llegó a su estación a terminar el plato.

Al tiempo, la actriz Carolina Cuervo, Vicky Berrío y Alejandro Estada recordaron el momento en el que Sáenz empezó “a tirar todo”.

“Es terrible porque yo creo que a estas alturas del juego aún no hay maldad en los concursantes (...) esto no tiene nada que ver con la mala intensión sino con el desconocimiento del plato”, destacó por su parte el actor Andrés Toro.

El que más se mostró en desacuerdo fue Jacques Toukhmanian quien en la mayoría del capítulo, se mostró en desacuerdo con las palabras y la actitud de Camilo Sáenz al culpar a Franko por el resultado de su preparación.

“Estoy sorprendido como un televidente más de la frustración de Camilo”, señaló y más tarde agregó “yo honestamente no creo que Franki haya tenido la malicia de quererle dañar el plato”.