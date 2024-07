‘MasterChef’ ya le habría pasado factura a Cony Camelo: “Descompensación total”

Cony Camelo, la reconocida actriz y cantante colombiana, se ha convertido en una de las revelaciones de MasterChef Celebrity 2024. Su talento en la cocina, sumado a su carisma y profesionalismo, la han convertido en una fuerte competidora y en una favorita del público.

Camelo ha sorprendido a los jurados con sus exquisitos platos, demostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes retos culinarios. Sin embargo, también se ha llevado algunas críticas por parte de los televidentes por su actitud en algunos momentos de la competencia.

Ahora, a través de las redes sociales de la actriz se ha conocido que las grabaciones de MasterChef le habrían jugado una mala pasada y que incluso, debió someterse a un pequeño tratamiento para estar mejor. ¿Qué le pasó?

Cony Camelo, de ‘MasterChef 2024′, se descompensó

La actriz colombiana ha demostrado su compromiso con la competencia a pesar de enfrentar algunos problemas de salud. A lo largo de las semanas que lleva el programa, Camelo ha logrado evitar ser eliminada, pero el ritmo intenso de las grabaciones le ha pasado factura.

Recientemente, la actriz, conocida por su papel de “Hilda” en la telenovela Los Reyes, se vio obligada a buscar atención médica debido a un desequilibrio en su salud. Para recuperarse y poder continuar en el concurso, Camelo se sometió a un tratamiento especial que incluye sueros inyectables para fortalecer sus defensas y aumentar su energía.

La activista, quien cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram, utilizó su red social para informar sobre una descompensación de salud que la obligó a buscar atención médica inmediata.

Allí se explicó que la intensidad de las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia le había pasado factura, lo que la llevó a experimentar un agotamiento físico significativo. Para contrarrestar esta situación, la actriz se sometió a un “Protocolo Regenerador” bajo la supervisión de sus médicos de confianza.

La tratante de Cony aseguró que la descompensación era una consecuencia directa del exigente ritmo de trabajo que la actriz ha mantenido en el programa.

“Ustedes no saben lo gallina que soy yo, pero me tocó. Grité, pero solo se tardaron 30 minutos, Me pusieron magnesio, Vitamina C y antioxidantes”, expresó la actriz de 47 años.