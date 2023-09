MasterChef: Zulma y Daniela Tapia explotaron en el último reto, esto pasó

En el reciente capítulo de MasterChef, un nuevo reto puso a Zulma y a Daniela Tapia con los pelos de punta y su estrés se robó los focos de todas las cámaras.

Si bien ambas famosas han tenido una relación muy buena en el programa y de hecho, se han convertido en buenas amigas, esta vez su energía no se fusionó y todo se notó en el más reciente reto.

¿Qué pasó con Zulma y Daniela Tapia en MasterChef?

Tanto Zulma como Daniela Tapia terminaron trabajando de nuevo juntas para dar solución al último reto, el cual estuvo centrado en preparar una hamburguesa inspirada en varios países, para el caso de ellas fue la India.

Luego de que una de ellas fuera a la despensa y eligiera los elementos de la receta, empezaron las discusiones, pues Zulma empezó diciendo que en la india la vaca es sagrada por lo que Daniela inició a dudar de su receta y a no saber qué hacer realmente para ganar el reto.

“Sabes que en el pasado trabajando con Dani, no nos ha ido tan bien”, dijo en la entrevista personal Zulma. Enseguida, el programa destacó a la cubana diciendo “tampoco te escogió nadie Zulma, a mí tampoco, entonces las dos nos miramos y ya (...) somos las que nadie escoge, hagamos lo mejor que podemos”.

Hasta ese momento, ya se veía que las dos venían en desconexión total del plato, pues ambas se culpaban de no haber hablado a tiempo sobre el plato para no sacar algo que no reflejaba al país.

Todo se desbordó cuando llegó el momento de la emplatada, pues la frustración de Daniela y las continuas dudas de Zulma explotaron en la cocina: “No, una mamera trabajar así, la duda no lleva a ningún lado”, dijo Tapia en la entrevista privada.

Antes de pasar al atril, a Claudia Bahamón le cambió su cara cuando emplatando la actriz cubana gritó a Zulma para pedirle que pusiera las papas en el plato

Después, justo cuando Carolina Acevedo y Diego Sáenz terminaron de mostrar su plato en el atril, mostraron a las famosas aún discutiendo: “Las cebollas que hice yo las quería mostrar, por eso quería que el pan quedara abierto y que el curri quedara más escurriendo pero al final quedó como tú querías”, dijo Zulma.

Luego agregó “tu llegaste a decirme ‘no, es que no me sentí bien contigo’ entonces yo me tengo que aguantar aquí la piedra (...) qué pretendes”.

A lo que después se mostró una interrupción de Daniela en la entrevista hablando del tema: “No me gusta que todo el tiempo tuviera dudas de lo que yo estaba preparando”.

Finalmente, cuando pasaron al atril, ambas no pudieron ocultar su molestia y terminaron llorando: “Yo siento que todas estas reacciones de los retos viene del miedo de que no nos queremos ir”, destacó Tapia al hablar de su resultado.