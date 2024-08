Cony Camelo y el encontronazo con Adria en pleno capítulo: “Grosera”

En MasterChef y su reciente capítulo, la actriz Cony Camelo y la chef mexicana Adria Marina han protagonizado una serie de encuentros que han sorprendido a la audiencia.

Sus personalidades contrastantes y sus enfoques distintos hacia la gastronomía han generado momentos de tensión, pero también de aprendizaje y crecimiento en algunos momentos.

¿Qué pasó con Cony y Adria en MasterChef?

Cony, con su energía contagiosa y su espontaneidad característica, ha aportado un toque de frescura y picante al programa. Sin embargo, su falta de experiencia en la cocina profesional a menudo la ha llevado a cometer errores y a enfrentarse a las críticas de los jueces, especialmente de la exigente chef Adria Marina.

La relación entre ambas ha sido, en ocasiones, tensa. Sus diferentes personalidades y enfoques en la cocina han generado choques que han quedado expuestos ante las cámaras.

Así se vio en el más reciente capítulo, en el que al pasar al atril y ser juzgada con un risotto con el que iba confiada, la chef le dio su punto de vista sobre el proceso de cocción y el resultado final.

Durante su visita a Cony mientras estaba haciendo la preparación, Adria le recalcó que la manera en que lo estaba haciendo no era la tradicional en cocina pues el fondo de la preparación lo tenía por aparte. En el atril, cuando la experta le destacó ese punto, la actriz recalcó que el fondo lo había echado caliente y que en ningún momento estaba frío.

“La manera tradicional sería el fondo caliente, hirviendo básicamente” dijo Adria cuando fue interrumpida por Cony quien aseguraba que no lo había usado frío. Ante ello, la chef decidió decirle que continuara explicando para luego recalcar que el fondo estaba “tibio”.

Luego presentaron otro momento en el que Cony destacó que cuando la chef mexicana pasó por su estación “no fue muy gentil”.

“Tiene queso parmesano, otros champiñones adentro y unas gotas de aceite de trufa”, terminó por decir Cony a lo que Adria concluyó que “para ser un plato de 60 minutos está muy sencillo”.

“Yo le caigo mal, yo creo que le caigo mal a ella”, resolvió señalar Cony en su entrevista personal, una vez finalizo la devolución de su plato con la chef Adria. Sin embargo, Jorge Rausch, también le recalcó que no todos sus granos tenían cocción correcta, por lo que la actriz también reaccionó sin aceptar que tenía errores.

Cony entienda algo, no solo le cae mal a la chef Adria, a toda Colombia! Usted es una mujer maleducada, arrogante, si cree que sabe más que los chefs de #MasterChefCelebrityColombia pues está equivocada!! Tenga humildad, acepte las críticas y... Cálleseee pic.twitter.com/MRtzxQEjAw — Sharo G. (@LinaGmez2044217) August 29, 2024

Una vez finalizó ese momento, los televidentes dejaron sus opiniones en Twitter, destacando que la actitud de la también cantante no fue nada positiva, y por el contrario, molestó a los jueces.

“Qué grosera Cony con Adria”; “Cony no sabe cuándo debe callarse, en serio”; “Como raro ella creyendo que sabe más que los chefs”; “Sáquenla ya por favor”; “Cony me logra estresar de sobremanera, manda callar al resto y no se mira ella para cerrar el pico”.