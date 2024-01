¿Mauricio Vélez vuelve a ‘Día a Día’? Esto reveló sobre sus proyectos en la TV

Mauricio Vélez es un artista polifacético que ha destacado en la actuación, la comedia, la presentación y la música. El nacido en Bogotá ha estado en producciones como Nuevo rico, nuevo pobre, Muñoz vale por 2, ente otras.

Asimismo, Vélez trabajó como presentador del programa matutino Buen día, Colombia, de RCN, del cual, se retiró hace poco. Antes de este, hizo parte del grupo anfitrión de Día a Día, el programa al que se le vio volver este 29 de enero.

En la emisión del matutino este lunes, se pudo ver nuevamente a Mauricio en el set, lo que dejó a muchos de sus fanáticos preguntando si volvería a Caracol Televisión. ¿Qué fue lo que dijo el artista de sus futuros proyectos? Acá te contamos.

Mauricio Vélez era una de las figuras de 'Buen día, Colombia' de RCN. Fotografía por: RCN TELEVISIÓN

¿Qué pasó con Mauricio Vélez?

Después que todos aquellos que veían Buen día, Colombia lamentaran la partida de Mauricio del programa, muchos comenzaron a preguntarse a qué se dedicaría ahora que estaba alejado de las pantallas.

Se ha conocido cuáles son sus planes para este 2024. El actor los dio a conocer en el que también fue su espacio de trabajo por un tiempo: Día a Día.

Allí, contó que se dedicará a la agricultura y a la herrería de caballos en este 2024. De hecho, desde hace unos años se conoce la pasión de Vélez por estos animales, por lo que no es de extrañarse que quiera dedicarles su tiempo.

“Estuve en Venezuela, allí estuve haciendo un curso de herrería me fue muy bien y ahora estoy dedicado tiempo completo a las labores del campo con el tema de los talones de caballos “, dijo el presentador en el matutino de Caracol.

“Me dedico a la parte agrícola, estoy dedicado al campo y los animales, dicto cursos de herrería y estoy dando clases de una terapia diseñado con caballos por cuatro horas para que las personas convivan con ellos y se les quiten el miedo a estos animales”, añadió.

También indicó que se siente con privilegios por poder hacer lo que realmente le gusta y no porque le toca. Por ello, no está pensando en volver a la televisión, a menos que sea un programa que realmente llame su atención.

“Me encanta el mundo de la televisión y la presentación, pero a estas alturas no hago lo que me toque sino con lo que me gusta, tengo ese privilegio, pero eso sí, si hay algo de actuación o de presentación y me gusta, lo tomaré”, afirmó.