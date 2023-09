“Me cuesta”: ¿famoso del ‘Top 10′ de ‘MasterChef’ podría abandonar la competencia?

MasterChef Celebrity es una competencia de cocina en la que un grupo de celebridades de diferentes ámbitos compiten para convertirse en el mejor chef amateur del país. El programa es una mezcla de talento, sabor y emoción y ha ganado popularidad entre el público colombiano.

En esta temporada participaron más 20 famosos, entre ellos actores, cantantes, modelos, influencers y comediantes. Los participantes se enfrentan a una serie de retos y pruebas culinarias y deben demostrar sus habilidades en la cocina para avanzar en la competencia.

Uno de los concursantes más destacados de este 2023 es el comediante Adrián Parada, el cual, ha decidido relatar lo que ha pasado con él en el programa en sus redes sociales. Aunque en los últimos episodios se ha destacado, no todo ha sido “color de rosa” para él.

Adrián Parada es uno de los comediantes que está en 'MasterChef'. Fotografía por: Instagram @masterchefcelebrityco

¿Qué pasó con Adrián Parada de ‘MasterChef’?

El comediante le ha hecho honor a su profesión durante las grabaciones y ha sobresalido por su alegría y jocosidad durante la competencia. Sin embargo, hace poco, dejó un mensaje en sus redes sociales con el que pensaron que abandonaría el programa.

A través de su cuenta oficial de Facebook, escribió que se sentía agotado y que estaba pasando por altos niveles de estrés. A pesar de ello, Adrián aún continúa en la competencia y de hecho, se ha destacado en los últimos retos.

“Las redes sociales funcionan casi siempre mostrando la victoria, la alegría, las sonrisas. Hoy les quiero mostrar el lado opuesto, el vulnerable, el abatido. En este punto de la competencia de MasterChef siento que voy con la reserva de combustible, o tal vez solo con el impulso”, comenzó escribiendo.

“La verdad es que nunca había vivido en este nivel estrés por tanto tiempo. Ya son meses fuera de casa, sin mi familia, mi pareja, mis amigos, sin dormir ni descansar lo suficiente. Soy consciente de que es mi decisión, pero ya me está costando”, añadió.

Después continuó: “Como mi personalidad es competitiva me comprometo tanto en el juego que se me olvida precisamente que esto no es la vida real. Pero la verdad es que es un juego muy largo y me siento completamente agotado”.

Finalmente les dijo a sus seguidores: “Vamos a ver hasta dónde nos lleva el río. Tal vez después se me pase. Lo único que tengo claro es que por lo menos en estos últimos capítulos esta es ‘la cara de alguien que está a punto de tirar la toalla’”.

Como dijimos anteriormente, Parada habría logrado sobreponerse a este sentimiento pues se encuentra todavía dando lo mejor de sí en MasterChef Celebrity.