“Me dijeron inmunda”: Mariana Gómez contó dura historia del pasado en su carrera

Mariana Gómez es una de las artistas paisas que ha ganado su reconocimiento tanto en la música como en la actuación y en las dos carreras ha demostrado ser apasionada.

Sin embargo, el mundo del arte nunca es fácil pues cuando decidió irse por este camino, no todas las puertas se le abrieron fácilmente, de hecho, tuvo varios altibajos.

Mariana Gómez y algunos detalles de su vida

La actriz de novelas como ‘Arelys Henao’, ‘Loco por ti’ y ‘La reina del flow’ decidió hablar con sus seguidores y contarles algo más a cerca de su vida.

A través de sus redes sociales, Gómez le contó a sus seguidores una incómoda experiencia que había tenido cuando empezó su carrera.

“Storytime de la vez que fui a una productora muy famosa a mis 15 años y salí llorando porque, básicamente, me dijeron que era absolutamente inmunda para ser actriz”, dijo en primera instancia.

“Cuándo yo tenía 15 años -ya llevaba cinco- desde los 10 de carrera musical y tenía un manager de mi proyecto que estaba tratando de darme más a conocer a través de la actuación. En ese momento mi pasión todavía no era la actuación pero él veía que yo tenía mucho potencial para actuar y me llevó a una productora muy famosa”, empezó diciendo.

Después continuó señalando que “yo llegué y había una persona que era jefe de casting, la verdad no me acuerdo de quién era o cómo se llamaba, el caso es que yo fui con el único busito que tenía, en esa época no me sabía vestir muy bien, no existía YouTube, no existían tutoriales de cómo vestirse ni cómo maquillarse y yo era una niña. Entonces yo llegué y me senté con este tipo y le conté un poco de mi vida, de mi trayectoria en la música y el básicamente me dijo que si algún día yo quería hacer un casting para su productora tenía que volver con tetas, más delgada y que me tenía que operar una que otra cosita porque no le parecía que yo tuviera el look de actriz de televisión”.

También reveló que está persona le aseguró que una vez se hiciera todo esto “le avisara porque me debía presentar a Christopher Uckermann, el de Rebelde. Me dijo “me encanta para ti, en este momento él tiene una novia colombiana que no me cae muy bien y tú tienes mucho potencial. Cuando te hagas esas cositas vuelves a hacer casting y te presento” y yo como emm nada, salí destruida, vuelta m...“, aseguró

Finalmente, contó que “gracias a Dios nunca me hice las tetas, no me hice nada de lo que él me dijo que me hiciera y no sé si él se acordará de mí pero bueno, esa es la historia”.

