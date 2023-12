“Me gustan los pollos”, la llamativa confesión de Carolina Cruz en televisión

Dejando un poco de lado ‘Día a Día’, Carolina Cruz se fue de viaje por el mundo para grabar ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, su compañero fue nada más y nada menos que Don Jediondo, entonces no quedó exenta de que él le hiciera comentarios sobre su vida personal, específicamente sobre su actual novio, Jamil Farah.

La presentadora de televisión ha intentado mantener su vida íntima alejada de los reflectores, sobre todo respecto a su noviazgo, pero al tener su nivel de fama, ya muchos sabían del romance incluso antes de que ella lo oficializara.

Ahora la vallecaucana vive libremente el amor, y se ha dejado ver en diferentes ocasiones en público con el piloto de aviación, con quien lleva más de un año de relación.

Teniendo en cuenta esto, el humorista no ha perdido la oportunidad para hacerle chistes sobre su vida amorosa, y por supuesto que esto incluye hablar sobre su ex, el actor y padre de sus dos hijos, Lincoln Palomeque.

De hecho, en el más reciente episodio, Carolina Cruz hizo una afirmación bastante llamativa, todo ocurrió cuando estaba visitando Indonesia con Don Jediondo, mientras probaban la comida típica, vieron un puesto que ofrecía pollo, entonces él aprovechó para comentar lo siguiente: “sumercé últimamente ha comido harto pollo”, a lo que ella contestó: “sí, el pollo tiene mucho colágeno”.

Más adelante Cruz afirmó: “No me gustan las gallinas, me gustan los pollos”, para seguirle el juego a su compañero de aventuras. No solo se refirió al pollo que estaban cocinando en frente suyo, también lo hizo para referirse a su compañero sentimental, que es doce años menor que ella, o sea, una diferencia bastante notoria.

¿Carolina Cruz está embarazada?

Lincoln Palomeque se volvió tendencia hace poco después que Cruz revelara que, gracias a él, se enteró que muchos especulaban que ella estaba en embarazo de su nueva pareja, Jamil Farah.

La exreina de belleza respondió en la emisora Vibra que es completamente falso que esté embarazada, indicando, además, que ya está acostumbrada a que todos los días le inventen un chisme nuevo.

Allí, aprovechó para contarle a sus seguidores la manera en la que se enteró sobre dicho rumor. Según dijo ella misma fue gracias a que Lincoln le preguntó si realmente estaba esperando su tercer hijo, lo que la dejó sorprendida.

“Me dio mucha risa, porque un día, el mismo Lincoln me preguntó, oye, ¿es verdad que estás embarazada?, y yo, qué, cómo se te ocurre, o sea, ¿de dónde salió eso? y me dijo, es que ahora están diciendo en todas partes del tema”, manifestó.

“Tengo clarísimo que cualquier cosa que yo diga se puede tomar de una manera o se puede tomar de otra, va a ser noticia, siempre van a hablar de uno, para bien o para mal”, añadió la presentadora.