“Me tiene enamorado”: Sebastián Caicedo y el derroche de amor al lado de su novia

Después de su separación con Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo ha decidido darle una nueva oportunidad al amor y ha entablado una nueva relación con la empresaria Juliana Diez.

A través de las redes sociales de ambos, es posible ver el amor que se tienen y como, a pesar de los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Caicedo, han logrado desmentir cualquier tipo de suposición que atente contra su relación.

Desde que formalizaron su relación con los fanáticos el pasado 14 de febrero (día de San Valentín), los seguidores de la pareja han estado atentos a cada movimiento que publican y a como se desarrolla este nuevo romance.

Sebastián Caicedo y el derroche de amor con Juliana Diez

A través del perfil de Instagram de Caicedo se pudo ver que compartió en sus historias algunos videos mientras estaba en un asado que se llevó a cabo en Medellín.

En los clips se pueden ver varios momentos curiosos como, por ejemplo, el utilizar un secador para avivar la llama del asador y así, poder cocinar todo perfectamente.

Después, el actor reveló que la comida lo tenía enamorado de Medellín: “Les voy a contar qué me tiene enamorado de Medellín… ¿a ustedes no les encanta el chicharrón? A mí me fascina”.

Su declaración fue interrumpida por la aparición de su novia y, derrochando amor, indicó que ella era lo que realmente lo tenía enamorado de la ciudad. “Bueno, está bien. Esta princesa también me tiene enamorado”, anotó el actor.

La pareja disfrutó del asado y, antes de acabar el video, se les puede ver dándose un gran beso, demostrando, una vez más, lo felices que están uno al lado del otro.

Los comentarios de crítica de los cibernautas no se hicieron esperar: “Pareciera que estuvieran compitiendo”, “Si todas estas parejas supieran el poder de la privacidad”, “Esos amores que por las redes lo pintan bonito”, “El quiere hacer todo lo que hace la ex”, y “La verdad ya no les creo”.

Novia de Sebastián Caicedo habló sobre su relación

La también influenciadora contó que se conocieron en la iglesia cuando ella aún vivía un proceso de duelo debido a una separación que recientemente había tenido. En el lugar, ella le pedía a Dios que la persona ideal llegara.

A la misma iglesia comenzó a asistir Sebastián, pero, no fue sino hasta unos meses después de su ingreso que comenzaron a hablar.

“Yo venía de un proceso de separación muy doloroso donde oraba (...) pasando mi proceso, esperando que Dios sanara mi corazón y me restaurara, y que llegaran todas esas promesas que Dios estaba prometiéndome”, dijo Diez en sus historias de Instagram.

En medio de la paz que le proporcionaba la iglesia, conoció a Sebastián, por lo que se sintió muy agradecida y feliz con este encuentro.

Por otro lado, Juliana aclaró los rumores que decían que Caicedo le había sido infiel a su exesposa Carmen Villalobos con ella. Diez afirmó que en “su corazón hay paz pues su relación comenzó de una manera totalmente diferente”.