Megadeth en concierto: Esta es la fecha en que estarán en Colombia

Una de las bandas más importantes del thrash metal vuelve a Bogotá después de una década de haber estado en el país y dejar a sus fans más felices que nunca.

Con sus secciones rítmicas estridentes, las canciones sobre la religión y la guerra resonarán una vez más en la capital, junto a toda una generación amante de su música.

Megadeth en Colombia

La banda nació en Los Angeles en 1983 de la mano del legendario guitarrista y vocalista Dave Mustaine. Killing Is My Business… and Business Is Good! fue el primer disco de una lista que cuenta con más de 15 álbumes en cuatro décadas de carrera con clásicos como Peace Sells. but Who’s Buying?, Countdown to Extinction, Youthanasia y más.

Veremos al gran Mustaine de regreso a su querida Bogotá, en su único concierto en Colombia en un venue, finalmente, a la altura de su leyenda.

Megadeth estará en Colombia el próximo 21 de abril de 2024, y su sonido estallará la acústica del Movistar Arena de Bogotá.

Para todos los fans y curiosos que deseen adquirir las entradas para el show, podrán adquirirlas a partir del próximo 15 de noviembre día en el que se iniciará la preventa para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!.

“Lo que diría que destaca a la audiencia colombiana de todas las demás por siempre, siempre, siempre, siempre, lo vivimos durante el aniversario del Countdown to Extinction (2012) cuando vimos a la gente en el concierto y de repente todos tenían las máscaras de Vic puestas”, contó Dave Mustaine a Radiónica en 2014.

Así que habrá que preparar nuevas máscaras, repasar una discografía aterradora y alistar los cuellos para la batalla headbannger más grande de 2024.

Cabe resaltar que, durante el 2023 #ExperienciasAval ha anunciado más de 50 preventas. Y por eso los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y dale! anunciaron la preventa exclusiva para sus clientes de Megadeth desde el 15 de noviembre a las 9:00 a.m. hasta el próximo 17 de noviembre a las 8:59 a.m. o en la venta general a partir del 17 de noviembre a las 9:00 a.m. con todos los métodos de pago en TuBoleta.