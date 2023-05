Megan Fox: Así se veía antes y después con su trastorno de dismorfia corporal

Megan Fox ha sido catalogada en numerosas ocasiones como la mujer más bella y sensual del planeta. Su exitosa actuación, su expresividad en el modelaje y su pasada relación con el rapero Machine Gun Kelly, la posicionaron como una de las celebridades más virales de Hollywood.

Ahora, la artista de 37 años ha vuelto a revolucionar las redes sociales tras hablar de un problema con el que ha convivido toda su vida y del que ha tratado de recuperarse.

¿Qué pasa con Megan Fox?

Si bien Fox sigue causando impacto con su escultural cuerpo, no todo ha sido color de rosa, pues por más sensualidad que desborde y que muchos halaguen, ella no ve lo mismo cuando se mira al espejo.

En una entrevista que dio en paralelo a una candente sesión de fotos en República Dominicana, la actriz dijo que ha luchado contra su propio cuerpo durante toda su vida.

“Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo como me ven los demás. Nunca hubo un momento en mi vida en el que amara mi cuerpo, nunca jamás”, aseguró para la revista.

La actriz de Tortugas Ninja describió esto como un “viaje sin fin a amarse a sí misma”, lo cual se puede ver reflejado en las cirugías que se ha hecho, para algunos sin ninguna necesidad.

Implantes de senos, cirugía de nariz, bótox, cirugía de párpados e inyecciones en los labios, son algunos de los procedimientos estéticos a los que ella se ha sometido.

Según expertos, la también modelo ha invertido alrededor de 60 mil dólares en sus retoques para verse como ella desea.

Cabe destacar que en 2021 en una sesión de fotos con Machine Gun Kelly para la revista GQ: “Podemos mirar a alguien y pensar: ‘Esa persona es tan guapa. Su vida debe de ser muy fácil’. Lo más probable es que esa persona no se sienta así consigo misma”.

En 2019 declaró para el programa Entertainment Tonight que nunca ha estado conforme con su apariencia: “Yo no estaba perfecta, o estaba demasiado gorda o demasiado delgada. Era estúpida, u ofensiva. Era un desperdicio o una mala actriz. Cualquier cosa que pudieras decirme, yo ya me había sentido así, porque creía que el mundo no me iba a aceptar, así que pasé por un momento muy oscuro después de eso”.