Mejor amigo de Karol G da polémicas declaraciones: “Disfruto mucho de su dinero”

Karol G sigue rompiendo esquemas dentro de la industria de música urbana. Es una de las mujeres que más éxito ha tenido en este género, pues ha logrado llenar estadios con la letra de sus canciones.

Por todo su recorrido a lo largo de los años, la intérprete ha congregado una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales y una de las que más se habla en los medios de comunicación.

¿Dónde vive Karol G antes de ser famosa?

Durante años, la paisa ha sabido que la música es su fuerte y de hecho, dedicarse a ella con todo su corazón la tiene hoy en la cima de la escena musical.

Sin lugar a dudas, tanto ella como el equipo con el que decidió trabajar han hecho varios cambios y esmeros para que hoy en día tenga el reconocimiento que tiene, no solo como una de las más grandes representantes del reggaetón sino como una mujer de negocios.

Gracias a ello, su familia, compañeros, empleados y amigos cercanos se han visto muy beneficiados, pues con cada canción y proyecto nuevo, logra también incrementar la calidad de vida de quienes están con ella día a día.

Uno de ellos es Daiky Gamboa, un influenciador y creador de contenido para redes sociales, adicional a ello también el cargo de Director Creativo de Karol G, por lo que ha logrado acompañarla un largo tiempo y ha hecho gran parte de su crecimiento.

En un video que se conoció en redes sociales, el también paisa se refirió a su relación con la cantante de ‘Amargura’ y aseguró que al ser su mejor amigo, jamás se le ha pasado por la cabeza, pedirle dinero prestado por alguna razón.

-“¿Le has pedido dinero prestado, chupas un cable antes de pedirle...”

“Sí, jamás. Karol ha sido de las personas que más me ha ayudado en mi vida”, dijo Gamboa y agregó “yo siento que cuanto tu tienes un amigo de ese nivel, tu tienes que ser muy cuidadoso en no convertirte en una más de las personas que solo quiere su dinero”.

En la conversación, el mejor amigo de la cantante también aseguró que, gracias al éxito que ha tenido la cantante “yo ya disfruto demasiado del dinero de Karol G y yo he viajado por todo el mundo totalmente gratis, en avión privado y yo pues no tengo plata para pagarme eso”.

“Me he montado en los mejores aviones, en los mejores yates, en los mejores hoteles, he vestido las mejores ropas, por cuenta de ser su mejor amigo”, señaló.

En su discurso, también aseguró que todo eso que ha vivido ya es suficiente para él y por eso no necesita pedirle nada más a la paisa. “Pero, también he tenido momentos muy difíciles en los que me ha ayudado y me ha apoyado”.