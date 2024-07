Melfi se despachó contra Nataly Umaña: “fue lo peor que me pasó en la casa”

La casa de los famosos Colombia fue un reality que tuvo a los colombianos pegados al televisor, especialmente por las constantes polémicas que surgían entre sus participantes, siendo la relación entre Miguel Melfi y Nataly Umaña una de las más controversiales y comentadas.

Desde el inicio, la relación entre Miguel y Nataly se mostró complicada. Ambos comenzaron a acercarse en la casa, pero esta relación generó controversia debido al matrimonio de Nataly con Alejandro Estrada, con quien llevaba 12 años.

El final de su relación se dio en medio de mucha tensión y reflexión, incluyendo una visita del mismo Estrada a la casa, en la que el actor anunció su deseo de separarse de Umaña.

Luego de este encuentro, así como la visita de la mamá de Miguel, el artista comprendió que continuar con Nataly no era lo correcto. “Tenemos que ser congruentes con lo que sabemos que está mal hecho, y es mejor que quedemos como amigos,” dijo Miguel, una decisión que, aunque tranquila, dejó a Nataly visiblemente disgustada.

¿Qué dijo Miguel Melfi sobre su relación con Nataly Umaña?

Ahora, semanas después del fin de La casa de los famosos, Miguel Melfi volvió a tocar el tema de su relación con Umaña, asegurando que fue “lo peor que me pasó en la casa”, teniendo en cuenta que nunca se sintió cómodo con la situación y que fue esto lo que hizo que se le saliera de las manos.

Las declaraciones las dio en medio del programa ‘Gordas de envidia’, al que fue invitado por María José, personaje que hace Camilo Pulgarín, famoso que también participó en el reality.

“En ese momento me dejé llevar por las emociones, por lo que sentía, por el gusto, por todo ese tipo de cosas (...) Uno no controla cuando quiere o no quiere sentir algo por alguien, uno simplemente siente, pero si puede controlar las decisiones (...) Fue el peor momento, me siento tonto, fue el momento más bajo”, añadió Melfi, recalcando su inmadurez para afrontar una situación que, no solo derivó en una gran polémica entre los televidentes, sino en un divorcio.

Por su parte, Nataly ha comentado en varias oportunidades que no se arrepiente de sus decisiones dentro de la casa, afirmando que su matrimonio con Alejandro ya estaba desgastado antes de su entrada al reality.

*Contenido generado con asistencia de la IA.