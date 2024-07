Melissa Martínez, entre lágrimas, fue humillada y bajada del avión en Estados Unidos

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más destacadas del país. Recientemente, compartió en sus redes sociales una de las experiencias más difíciles de su vida. Desde la habitación de un hotel, realizó una publicación que consternó a sus seguidores, ya que se le veía muy afligida por lo sucedido. Aunque no dio muchos detalles, calificó el evento como una de las “peores experiencias” que ha pasado en su vida.

La periodista deportiva se encuentra en Estados Unidos realizando el cubrimiento de la Copa América que se está llevando a cabo en este país y en el que la selección Colombia logró la clasificación a los cuartos de final. En sus redes sociales ha compartido muchos detalles de cómo ha vivido el cubrimiento y cómo han sido estos últimos días acompañando a la selección Tricolor.

Melissa Martínez revela lo que le sucedió en un vuelo en Estados Unidos

La periodista tomó un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Dallas con rumbo a Colombia, ya que tenía varios compromisos en el país. Sin embargo, fue bajada del avión y, al parecer, el trato que recibió no fue el mejor. Martínez comentó a sus seguidores que, aunque no iba a dar detalles por el momento, se mostró muy afectada por la situación.

“Me pasó algo que en 20 años viajando jamás me había pasado. Hoy abordé un vuelo, me bajaron de ese vuelo después de haber estado sentada”, aseguró la periodista en el video que compartió en sus redes sociales en el que aparece en un hotel.

La comunicadora destacó: “Pero todo lo que ocurrió mañana se los voy a contar. Viví una experiencia que te dice como que dónde queda la sensibilidad de la gente. Porque cada vez hay más personas hostiles en puestos donde deberían tener vocación de servicio”. Acompañando la publicación escribió: “Nunca me habían humillado tanto. De verdad qué mal momento”