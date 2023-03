¿Melissa Martínez se dará una segunda oportunidad en el amor? Esto contó

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más reconocidas a nivel nacional. Tanto su vida profesional, como su vida personal se han convertido en tendencia en los últimos meses tras su separación del futbolista uruguayo Matías Mier.

Actualmente, Martínez es una de las panelistas del canal especializado en deportes ESPN y durante mucho tiempo se rehúso a hablar de su divorcio con el deportista. Sin embargo, recientemente se destapó al respecto en el programa de YouTube Desnúdate con Eva Rey.

Durante la producción, Melissa se desahogó y habló sobre su trabajo, su ruptura, su vida de soltera e incluso, reveló detalles de su vida amorosa.

¿Melissa Martínez se dará una segunda oportunidad en el amor?

Durante el programa la periodista reveló que varios hombres han tratado de conquistarla y que, aunque cuando era joven eran los hombres mayores los interesados, ahora, son los más pequeños los que la cortejan.

“Cuando estaba muy pelada, el contexto cercano de hombres era mayor, los de 30 y 40 años se me acercaban… Ahora, me aparecen los de 28, 29 y hasta de 24 años. Qué es esto, tampoco. Colágeno hay, pero hidrolizado”, dijo la presentadora.

Ante la respuesta de Martínez, Eva Rey preguntó si actualmente la presentadora no contaba con un “arroz en bajo”, a lo que Melissa contestó que no estaba preparada para entablar una relación formal.

“¿Hace mucho que no has hecho nada? Un ‘arrocito en bajo’ tienes que tener”, cuestionó Eva. Martínez respondió:

“Recientemente no, es más la proximidad. En este momento no estoy preparada para algo tan contundente, pero a uno de mujer a veces le gusta la coquetería… Como dice Uribe, siguiente pregunta”.

La periodista le contó a sus fanáticos que en este momento de su vida tenía como prioridad sanar su corazón: “¿Sabes que pasa algo? Yo creo que lo primero que hay que hacer en la vida después de un proceso reciente como el que he vivido es sanar, es como reconstruirte y entender muchas cosas”.

Así mismo, indicó que ya había perdonado a su expareja sin que él se lo pidiera. “Mi acto más valiente ha sido perdonar, sin escuchar esa petición, ya no me importa escucharla, ya no”, dijo la costeña de 37 años mientras se quebraba en lágrimas.

Con la voz entrecortada agregó: “Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre, he creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar de que eso sirva para edificar y construir y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti cosas que son nefastas y se tejan miles de teorías, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no está mal”.