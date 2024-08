Melissa Martínez tuvo un problema con la IA y llamó sus abogados: “No es correcto”

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más reconocidas de Colombia. La presentadora barranquillera trabaja actualmente en ESPN dando sus comentarios sobre el deporte, sobre todo, aquel que se juega a nivel nacional.

La vida de la periodista ha estado en varios tabloides desde su separación del futbolista Matías Mier a mediados del 2022. Ahora, tras varios años dejando lo sucedido atrás la reportera se ha destacado por su profesionalismo y vivencias personales.

Recientemente, decidió utilizar sus redes sociales para aclarar una situación en la que se ha visto envuelta tras las malas prácticas de la inteligencia artificial (IA). ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más queridas de Colombia. Fotografía por: Instagram: Melissamartineza

¿Qué pasó con Melissa Martínez y la IA?

La presentadora de televisión, quien tiene una amplia base de seguidores en Instagram (más de tres millones), fue objeto de preguntas por parte de sus fans. Una de las consultas más destacadas giró en torno a su bienestar físico y mental.

Sin dar más información, los seguidores preguntaron a la presentadora si padece diabetes, una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial.

Ante la gravedad del tema, Martínez sintió la necesidad de aclarar la situación y, al hacerlo, confesó el malestar que le había provocado.

“Sabes que me ha angustiado mucho en estos días, porque he recibido muchos mensajes preguntándome sobre una medicación para luchar contra la diabetes”, comenzó diciendo la periodista deportiva.

Melissa desmintió los rumores sobre su salud, indicando que las preguntas sobre medicamentos para la diabetes fueron producto de una confusión. Asegura que se encuentra en perfectas condiciones y no sufre de diabetes.

Incluso, afirmó que muchos de sus seguidores creyeron que había sido así a causa de la mala utilización de la inteligencia artificial, pues habrían usado su imagen y su voz para hablar del tema.

Dicha acción le pareció completamente inaceptable a Martínez, por lo que habría acudido a sus abogados para que investigaran y tomaran medidas sobre lo sucedido.

“No sufro de diabetes, no conozco esa medicación y es una más, digamos, de la mala utilización de la inteligencia artificial en donde utiliza a una persona popular como yo y le ponen un libreto que parezca real, utilizan mi voz y la gente cree. Lo siento mucho... Otra vez, los abogados a ver cómo solucionan porque no es correcto”, finalizó.